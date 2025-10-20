الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خليل الدقران، إن القطاع الصحي في القطاع يعيش "وضعًا كارثيًا وغير قابل للاستمرار"، مطالبًا بالإجلاء الفوري للمرضى والجرحى للعلاج في الخارج، وفتح المعابر دون تأخير، من أجل إدخال الإمدادات الطبية العاجلة، وترميم المستشفيات المدمرة.



وقال الدقران خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال منذ بداية العام، يمنع خروج المرضى للعلاج في الخارج، وقد استُشهد نحو 950 مريضًا أثناء انتظارهم تصاريح الخروج"، مطالبا بالتحرك العاجل لإجلاء المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان.



وأشار إلى أن ما وصل حتى الآن من مساعدات لا يساوي نقطة في بحر من الاحتياجات الصحية الملحة في غزة، مشددًا على أن القطاع الصحي يواجه انهيارًا شاملاً نتيجة الحصار وعمليات القصف المتكررة التي أخرجت معظم المستشفيات الحكومية عن الخدمة، لافتا إلى أن المستشفيات في غزة مكتظة بالكامل وتعاني من نقص حاد في الأدوية، والمستلزمات، والأجهزة الطبية".



وأضاف:"منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، شعرنا بارتياح نسبي نتيجة انخفاض أعداد الشهداء والجرحى الذين كانوا يتوافدون يوميًا بأعداد كبيرة إلى مستشفيات القطاع"، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق بالأمس وقام باستهداف معظم محافظات غزة، ما أسفر عن ارتقاء 47 شهيدًا.

