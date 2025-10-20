عطل خدمات أمازون يشل المنصات الإلكترونية لهيئة الضرائب البريطانية

أعلنت هيئة الضرائب البريطانية (HMRC)، أن منصاتها الإلكترونية تعرضت اليوم /الاثنين/ لخلل فني واسع النطاق نتيجة المشاكل التشغيلية التي أصابت خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS).

وقالت متحدثة باسم الهيئة - في بيان رسمي - :"نحن على علم بأن بعض العملاء يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدماتنا الإلكترونية، وذلك نتيجة مشكلات عالمية تؤثر على خدمات أمازون ويب سيرفيسز، نحن نعمل بشكل عاجل مع الشركة لمعالجة هذا الخلل".

وأضافت المتحدثة أن الخطوط الهاتفية للهيئة تشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب ارتفاع عدد المتصلين المتأثرين بالعطل، داعية المواطنين إلى تأجيل الاتصالات غير العاجلة إلى وقت لاحق.

ويأتي هذا الخلل في إطار الانقطاع الواسع الذي ضرب عددًا من الخدمات الرقمية والتطبيقات العالمية اليوم، بعد عطل تقني في أحد مراكز بيانات أمازون في منطقة شرق الولايات المتحدة رقم 1، ما أثر على العديد من المنصات الإلكترونية في أوروبا وأمريكا وآسيا.

وتعد هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية من أبرز المؤسسات الحكومية التي تعتمد على خدمات «أمازون السحابية» في تشغيل أنظمتها الإلكترونية وتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين والشركات في المملكة المتحدة.