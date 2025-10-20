قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من كربلاء للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عطل خدمات أمازون يشل المنصات الإلكترونية لهيئة الضرائب البريطانية

عطل خدمات أمازون يشل المنصات الإلكترونية لهيئة الضرائب البريطانية
عطل خدمات أمازون يشل المنصات الإلكترونية لهيئة الضرائب البريطانية
أ ش أ

  أعلنت هيئة الضرائب البريطانية (HMRC)، أن منصاتها الإلكترونية تعرضت اليوم /الاثنين/ لخلل فني واسع النطاق نتيجة المشاكل التشغيلية التي أصابت خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS).
وقالت متحدثة باسم الهيئة - في بيان رسمي - :"نحن على علم بأن بعض العملاء يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدماتنا الإلكترونية، وذلك نتيجة مشكلات عالمية تؤثر على خدمات أمازون ويب سيرفيسز، نحن نعمل بشكل عاجل مع الشركة لمعالجة هذا الخلل".
وأضافت المتحدثة أن الخطوط الهاتفية للهيئة تشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب ارتفاع عدد المتصلين المتأثرين بالعطل، داعية المواطنين إلى تأجيل الاتصالات غير العاجلة إلى وقت لاحق.
ويأتي هذا الخلل في إطار الانقطاع الواسع الذي ضرب عددًا من الخدمات الرقمية والتطبيقات العالمية اليوم، بعد عطل تقني في أحد مراكز بيانات أمازون في منطقة شرق الولايات المتحدة رقم 1، ما أثر على العديد من المنصات الإلكترونية في أوروبا وأمريكا وآسيا.
وتعد هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية من أبرز المؤسسات الحكومية التي تعتمد على خدمات «أمازون السحابية» في تشغيل أنظمتها الإلكترونية وتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين والشركات في المملكة المتحدة.

الضرائب البريطانية خدمات أمازون الخدمات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

قرار جمهوري يجدد الثقة في الدكتورة رانيا عبده عميدة لكلية التربية النوعية جامعة طنطا

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد