الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد .. حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس حار على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، في ظل استمرار حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بقليل لهذا الوقت من العام.

ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد، فإن هذه الأجواء الحارة تأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، خاصة في المناطق الجنوبية، مع نشاط محدود للرياح على بعض المناطق.

مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة

شبورة مائية صباحية وفرص ضعيفة للأمطار

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر لتفادي انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وهي أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بينما تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ما يساعد على تلطيف الأجواء في بعض الفترات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر مستقرة نسبيًا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى 1.75 متر، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، ما يجعل الملاحة البحرية في نطاقه آمنة إلى حد كبير.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية نشطة نسبيًا، مما يجعل فرص ممارسة الأنشطة البحرية والغوص مستقرة خاصة في مناطق الغردقة ومرسى علم.

حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 32 وصغرى 20، بينما تشهد العاصمة الإدارية نفس درجات الحرارة العظمى والصغرى 32 للعظمى و18 للصغرى.
وفي مدن الوجه البحري تسجل بنها 31 للعظمى و20 للصغرى، ودمنهور 30 و19، والمنصورة 31 و19، والزقازيق 32 و20، ودمياط 28 و22، وبورسعيد 28 و22.

أما في مدن القناة، فتسجل الإسماعيلية 32 و18، والسويس 32 و19، والعريش 29 و19، ورفح 28 و18، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء مثل شرم الشيخ 34 للعظمى و24 للصغرى، ودهب 33 و23، والطور 30 و19، وكاترين تسجل 26 للعظمى و11 للصغرى، لتكون من أبرد المناطق على الإطلاق.

حالة الطقس

وفي محافظات الصعيد، تتراوح درجات الحرارة بين 33 و38 درجة للعظمى، حيث تسجل الفيوم وبني سويف 33 و18، والمنيا 34 و17، وأسيوط 35 و17، وسوهاج 36 و20، وقنا 37 و22، والأقصر وأسوان تسجلان 38 للعظمى و21 و22 على التوالي، بينما تبلغ الحرارة في الوادي الجديد 36 و18، وأبو سمبل 37 و21.

درجات الحرارة في الدول العربية غدًا

تشير التوقعات إلى أن مكة المكرمة ستسجل 36 للعظمى و26 للصغرى، والمدينة المنورة 37 و23، والرياض 32 و21، والمنامة 33 و27، وأبوظبي 35 و26، والدوحة 36 و25، والكويت 35 و21.
وفي بلاد الشام تسجل دمشق 28 و11، وبيروت 28 و23، وعمان 28 و15، والقدس 27 و16، وغزة 29 و22. أما بغداد فتسجل 32 و23، ومسقط 28 و26، وصنعاء 23 و10، والخرطوم 39 و27، وطرابلس 28 و23، وتونس 29 و19، والجزائر 25 و18، والرباط 25 و16، ونواكشوط 34 و24.

الطقس يوم العيد 2025.. الأرصاد تعلن مفاجأة أول يوم

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

من المتوقع أن تسجل أنقرة 19 للعظمى و9 للصغرى، وإسطنبول 21 و13، وإسلام آباد 28 و17، ونيودلهي 32 و22، وجاكرتا 34 و25، وبكين 15 و2، وكوالالمبور 34 و25، وطوكيو 17 و11.
وفي أوروبا، تتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة للعظمى، حيث تسجل أثينا 21 و13، وروما 20 و14، وباريس 18 و12، ومدريد 22 و15، وبرلين 17 و9، ولندن 17 و9.
أما في أمريكا الشمالية، فتسجل مونتريال 14 و10، ونيويورك 19 و13، وواشنطن 23 و11، بينما تنخفض الحرارة في موسكو إلى 6 للعظمى و4 للصغرى، في ظل استمرار الأجواء الباردة هناك، أما أديس أبابا فتسجل 21 و11.

حالة الطقس اليوم الخميس

تحذيرات ونصائح للمواطنين من هيئة الأرصاد

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، خاصة في مناطق الصعيد والجنوب، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب كميات كافية من المياه لتفادي الإجهاد الحراري.

كما دعت الهيئة قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وتخفيف السرعة لتجنب الحوادث. 

كما نصحت الصيادين بمتابعة تحديثات حالة البحر أولًا بأول قبل الإبحار، خاصة في البحر الأحمر حيث قد تنشط الرياح أحيانًا.

خلاصة توقعات الطقس

توضح المؤشرات العامة استمرار الأجواء الحارة نهارًا خلال الأيام المقبلة، مع ميل الطقس للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، من دون وجود موجات برد أو تقلبات جوية حادة حتى الآن، ما يجعل الطقس مستقرًا إلى حد كبير خلال الأسبوع الجاري.

الأرصاد الجوية اليوم طقس الغد في مصر درجات الحرارة في القاهرة حالة الطقس غدًا توقعات الطقس طقس الصعيد شبورة مائية درجات الحرارة اليوم وغدًا الأرصاد تحذر السائقين أخبار الطقس الآن

