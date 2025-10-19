قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في مصر، مؤكدة أن الأجواء خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ستكون مائلة للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يستدعي الحذر وارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب الإصابة بنزلات البرد. 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس نهارًا تميل إلى الحرارة على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء مستقرة نسبيًا خلال ساعات النهار.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

أكدت الهيئة في بيانها أن درجات الحرارة تشهد تباينًا واضحًا بين فترات النهار والليل، وهو ما قد يعرض المواطنين لنزلات البرد الموسمية نتيجة التغير المفاجئ في درجات الحرارة. 

وأوصت الهيئة بضرورة ارتداء جاكيت خفيف أثناء الخروج في المساء أو في الصباح الباكر، خاصة للأطفال وطلاب المدارس. 

كما ناشدت الأرصاد المواطنين بمتابعة نشرات حالة الطقس اليومية لتجنب المفاجآت الجوية المحتملة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي لا يمنع من ظهور الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس خلال النهار

تتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس مائلة للحرارة إلى حارة على أغلب المحافظات خلال فترات النهار، خاصة في مناطق الوجه القبلي وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مع نشاط خفيف للرياح في بعض المناطق الساحلية.

وأوضحت أن الرؤية الأفقية ستكون جيدة بشكل عام، مما يسمح بحركة مرورية طبيعية على معظم الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة ضمن حالة الطقس اليوم في مصر:

القاهرة: الصغرى 20 والعظمى 30

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 31

بنها: الصغرى 20 والعظمى 30

دمنهور: الصغرى 19 والعظمى 29

كفر الشيخ: الصغرى 19 والعظمى 29

المنصورة: الصغرى 20 والعظمى 30

الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 30

طنطا: الصغرى 19 والعظمى 28

دمياط: الصغرى 22 والعظمى 27

بورسعيد: الصغرى 23 والعظمى 27

الإسماعيلية: الصغرى 19 والعظمى 30

السويس: الصغرى 19 والعظمى 29

العريش: الصغرى 17 والعظمى 28

سانت كاترين: الصغرى 9 والعظمى 25

شرم الشيخ: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28

مرسى مطروح: الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة: الصغرى 23 والعظمى 32

الأقصر: الصغرى 21 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38

 

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس الحالية، من أبرزها:

ارتداء الملابس الخريفية خاصة للأطفال وكبار السن.

عدم التعرض المباشر للهواء البارد بعد التعرق لتجنب نزلات البرد.

متابعة التحديثات اليومية لحالة الجو عبر القنوات الرسمية للأرصاد.

القيادة بحذر في الصباح الباكر بسبب احتمالية تكون الشبورة المائية.

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها الطفيف خلال الأيام المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تظل الأجواء مشمسة ومستقرة على معظم أنحاء الجمهورية.

 

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس خلال الساعات المقبلة درجات الحرارة

