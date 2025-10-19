قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد 19-10-2025

محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الأحد الموافق :  19 /10 /2025 طقساً معتدلاً ومستقراً، تميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى ، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف، ومع ذلك لا تزال درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا نسبيًا خلال فترة الظهيرة.

وفيما يلي نعرض الحالة الجوية بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث تلاحظ استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، مائل الحرارة على أغلب الانحاء وحار على جنوب الصعيد. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظراً لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جداً، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 32درجة، والصغرى 22 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 34درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 24% والرياح 14كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 33 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 25% والرياح 13 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ32درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 30% والرياح 16كم/ س.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

