حوادث

مصرع حماصة أحد أباطرة تجارة المخدرات في تبادل لإطلاق النار بكفر الزيات

قوات الشرطة بالغربية
قوات الشرطة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع "حماصة" أحد أباطرة الإجرام في  تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطةوذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة في بيع وترويج المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد  بنشاط مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من نهر النيل «فرع رشيد» مسرحًا لمزاولة نشاطها في ترويج المواد المخدرة، متخذين من المنطقة النائية ملاذًا آمنًا للهروب من الملاحقات الأمنية.

تحرك عاجل 

وبتقنين الإجراءات، تمكنت  وحدة مباحث كفر الزيات بالغربية تحت إشراف العقيد احمد الهرميل  بمشاركة عدد من ضباط البحث الجنائي، لاستهداف المتهمين وضبطهم.

وخلال المداهمة، سابق أحد العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل بالمثل، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المتهم  المدعو "حماصة" حيث تم نقله إلى المشرحة .

تبادل إطلاق الأعيرة النارية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية تبادل إطلاق الأعيرة النارية تصفية حماصة كفر الزيات

