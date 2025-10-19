مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة تحمل ذرة صفراء على الإقليمي بالمنوفية| صور

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة شما التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما ادي الي انقلابها.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر حيث تم نقلهم إلي المستشفي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة مرة أخري لمنع تكدس السيارات علي الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.