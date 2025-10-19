قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة تحمل ذرة صفراء على الإقليمي بالمنوفية| صور

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
مروة فاضل

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة شما التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة نقل محملة ب 50 طن ذرة صفراء علي الطريق الإقليمي عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما ادي الي انقلابها.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر حيث تم نقلهم إلي المستشفي.

وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة مرة أخري لمنع تكدس  السيارات علي الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

