البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

أكد المهندس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية ،وذلك للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام الى قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (60) منشأة غذائية (سوبر ماركت -مخازن مواد غذائية -معمل البان -معامل مخلل ) و (8) منشآت صناعية (ورش تصليح سيارات –ورش نجارة –مصانع ملابس –متاجر اكسسوارات سيارات ودهانات ) بمراكز كفر صقر وأبو كبير وههيا وذلك خلال شهر أغسطس الماضى ، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية والصناعية عن تحرير 157 محضر ما بين (نظافة– عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –محاضر جنح صحية -محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة ) وإعدام (2390) كجم مواد غذائية (مخللات -ألبان – لحوم -جبنة – عصائر - مياة غازية ) غير صالحة للإستخدام الأدمى.