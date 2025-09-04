قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي
مصر تستهدف 17 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام.. تفاصيل
برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب
متاح الآن.. رابط مباشر للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية  ،وذلك للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية  حفاظًا على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات  محافظ الشرقية أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام الى قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام  للتفتيش على (60)  منشأة  غذائية (سوبر ماركت -مخازن مواد غذائية -معمل البان -معامل مخلل ) و (8) منشآت صناعية (ورش تصليح سيارات –ورش نجارة –مصانع ملابس –متاجر اكسسوارات سيارات ودهانات ) بمراكز كفر صقر وأبو كبير وههيا وذلك خلال شهر أغسطس الماضى ،  لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأسفر التفتيش  على المنشآت الغذائية والصناعية عن تحرير 157 محضر ما بين (نظافة– عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية  - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –محاضر جنح صحية -محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة ) وإعدام (2390) كجم مواد غذائية (مخللات -ألبان – لحوم -جبنة – عصائر - مياة غازية  ) غير صالحة للإستخدام الأدمى.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية والمحال التجارية

