إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق كرديدة – منيا القمح وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح يفيد باستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق كرديدة – منيا القمح وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.