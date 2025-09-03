افتتاح 53 مشروعا خدميا وتنمويا بالشرقية في احتفال المحافظة بعيدها القومي

تقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بخالص التهاني لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي الـ 144 والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه بمركز الزقازيق، أمام الخديوي توفيق في ساحة عابدين مطالباً بالحرية وحقوق الشعب، ليخلد التاريخ يوماً يرمز للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات وتتخذه المحافظة عيداً قومياً لها.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته لأبناء الشرقية بدوام التوفيق والتقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ الشرقية أنه من المقررأن تشهد المحافظة خلال الإحتفال بالعيد القومي افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنيه في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأضاف المحافظة أن شهر سبتمبر الجاري من المقرر أن يشهد افتتاح 25 مشروع بقطاع الأبنية التعلمية بتكلفة 464 مليون و 200 ألف جنية و 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون و 600 ألف جنية و مشروعين بقطاع الطرق والنقل بتكلفة 50 مليون جنية و مشروعين بقطاعي الأوقاف والأزهر بتكلفة 18 مليون و 400 ألف جنية و 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 368 مليون و 500 ألف جنية و 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 15 مليون و 100 ألف جنية و 4 مشروعات بقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة 55 مليون جنية وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.