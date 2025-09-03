مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على أداء لاعبي الأهلي أمام بيراميدز في الدوري.

وقال الغندور في تصريحات عبر «أون سبورت»: «في مباراة بيراميدز توقعت الأهلي يظهر بأداء أفضل و يكسب، لكني مكنتش أتخيل أشوف الأهلي بهذا السوء، كان سيء للغاية».

وأضاف: كل معايير التحليل قبل اللقاء تقول بيراميدز مش شايف قدامه، لإنه عنده نقص عددي مش طبيعي مصطفى فتحي ومحمود مرعي ورمضان صبحي ومحمد الشيبي».



وتابع: بيراميدز قدم مباراة كبيرة عكس النادي الأهلي، وده شوفناه من غضب الجماهير من أداء اللاعبين في أرض الملعب واللي أدى لرحيل ريبيرو».

ويواصل النادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وسط رغبة قوية في تحسين النتائج واستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، جمع 5 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم بعدما خسر أمام بيراميدز وتعادل في مباراتين، مقابل فوز وحيد، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح المسار.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المواجهات القوية للمارد الأحمر، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المواجهة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة وتعد محطة مفصلية في سباق المنافسة على اللقب.

كما سيخوض الأهلي اختبارات أخرى لا تقل أهمية، بمواجهة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في وقت يستمر فيه البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري هذا الموسم يقام بنظام جديد، حيث تتنافس 21 فريقًا في مرحلة أولى من دور واحد، على أن يتم تقسيمهم لاحقًا إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما تتصارع باقي الفرق لتفادي الهبوط.