هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض بالشرقية ما أدى إلى إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من طالب بتضرره من طالبين، مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية متفرقة، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح.

تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وقررا بالتخلص من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.