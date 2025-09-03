قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
بالصور

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنت تبحثين عن وجبة بحرية غنية بالنكهات، تأخذك في رحلة إلى قلب المطبخ المغربي الأصيل، فـ طاجن السمك المغربي هو خيارك المثالي. 

طاجن السمك المغربي يجمع هذا الطبق بين نضارة السمك الطازج، و الشرمولة المغربية التقليدية، و الخضار المشوي داخل الطاجن الفخاري. 

طريقة عمل طاجن السمك المغربي

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل طاجن السمك المغربي بهذه الخطوات.


المكونات لعمل طاجن السمك المغربي

للسمك

  • 1 كيلو سمك بلطي، قاروص، دنيس أو أي نوع مفضل
  • عصير 1 ليمونة
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • ملعقة صغيرة كمون
  • للتتبيلة شرمولة مغربية
  • 3 فصوص ثوم مهروسة
  • 1 حبة فلفل حار اختياري
  • 1/4 كوب كزبرة مفرومة
  • 1/4 كوب بقدونس مفروم
  • ملعقة صغيرة بابريكا تحميرة
  • ملعقة صغيرة كمون
  • نصف ملعقة صغيرة كركم
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • للخضار
  • 2 حبة بطاطس مقطعة شرائح
  • 1 حبة جزر مقطعة شرائح
  • 1 حبة طماطم مقطعة شرائح
  • 1 حبة فلفل أخضر أو أحمر مقطعة شرائح
  • 1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح
  • شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل طاجن السمك المغربي

طاجن السمك المغربي
  • تحضير الشرمولة: في وعاء، اخلط جميع مكونات التتبيلة جيدًا حتى تتجانس.
  • أضف نصف الكمية إلى السمك بعد تنظيفه، واتركه يتبل لمدة 30 دقيقة إلى ساعة في الثلاجة.
  • في طاجن فخار أو صينية فرن عادية، ضع القليل من زيت الزيتون في القاع.
  • ضع شرائح البطاطس أولاً، ثم الجزر، يليه البصل، ثم الطماطم والفلفل.
  • رش قليلًا من الشرمولة المتبقية فوق الخضار.
  • ضع قطع السمك فوق الخضار.
  • وزع ما تبقى من الشرمولة على الوجه.
  • أضف شرائح الليمون فوق السمك.
  • غطّ الطاجن بورق قصدير أو غطاء الطاجن إن وجد
  • أدخله فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180°C لمدة 45-60 دقيقة حتى تنضج الخضار ويتشرب السمك النكهات.

التقديم

طاجن السمك المغربي

يُقدم طاجن السمك المغربي ساخنًا مع الخبز المغربي أو الأرز الأبيض، ويُزين بالكزبرة الطازجة أو شرائح الليمون.

المزيد

