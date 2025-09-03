طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

إذا كنت تبحثين عن وجبة بحرية غنية بالنكهات، تأخذك في رحلة إلى قلب المطبخ المغربي الأصيل، فـ طاجن السمك المغربي هو خيارك المثالي.

طاجن السمك المغربي يجمع هذا الطبق بين نضارة السمك الطازج، و الشرمولة المغربية التقليدية، و الخضار المشوي داخل الطاجن الفخاري.

طريقة عمل طاجن السمك المغربي

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل طاجن السمك المغربي بهذه الخطوات.



المكونات لعمل طاجن السمك المغربي



للسمك

1 كيلو سمك بلطي، قاروص، دنيس أو أي نوع مفضل

عصير 1 ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة كمون

للتتبيلة شرمولة مغربية

3 فصوص ثوم مهروسة

1 حبة فلفل حار اختياري

1/4 كوب كزبرة مفرومة

1/4 كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا تحميرة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للخضار

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح

1 حبة جزر مقطعة شرائح

1 حبة طماطم مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أخضر أو أحمر مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل طاجن السمك المغربي

طاجن السمك المغربي

تحضير الشرمولة: في وعاء، اخلط جميع مكونات التتبيلة جيدًا حتى تتجانس.

أضف نصف الكمية إلى السمك بعد تنظيفه، واتركه يتبل لمدة 30 دقيقة إلى ساعة في الثلاجة.

في طاجن فخار أو صينية فرن عادية، ضع القليل من زيت الزيتون في القاع.

ضع شرائح البطاطس أولاً، ثم الجزر، يليه البصل، ثم الطماطم والفلفل.

رش قليلًا من الشرمولة المتبقية فوق الخضار.

ضع قطع السمك فوق الخضار.

وزع ما تبقى من الشرمولة على الوجه.

أضف شرائح الليمون فوق السمك.

غطّ الطاجن بورق قصدير أو غطاء الطاجن إن وجد

أدخله فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180°C لمدة 45-60 دقيقة حتى تنضج الخضار ويتشرب السمك النكهات.

التقديم

طاجن السمك المغربي

يُقدم طاجن السمك المغربي ساخنًا مع الخبز المغربي أو الأرز الأبيض، ويُزين بالكزبرة الطازجة أو شرائح الليمون.