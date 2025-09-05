مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة برشاح بلبيس في الشرقية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة برشاح مركز بلبيس وتم انتشال الجثمانين ونقل المصاب الى مستشفى بلبيس والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كل من "عمر م س" 17 سنة و"يونس م ا" 17 سنة "جثمانين هامدين" وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم استقبال آخر مصاب بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي برشاح بمركز بلبيس وتم انتشال الجثمانين ونقل المصاب الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.