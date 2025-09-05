قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراحل تطور الاحتفال بالمولد النبوي عبر التاريخ الإسلامي
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025
عقوبات أمريكية على مؤسسات حقوقية فلسطينية
موعد مباراة المنتخب واثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم
التمثيل التجاري يتعاون مع التصديري للصناعات الهندسية في تنظيم بعثة تجارية إلى أوغندا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بحر آزوف
قبل مواجهة إثيوبيا ...ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و 600 ألف جنيه، جاهزين للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وأوضح أن مشروعات القطاع الصحي الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري بياناتها كالتالي :-

- قسم الأشعة المقطعية بمستشفي كفر صقر المركزي بتكلفة 17 مليون و 500 ألف جنيه.

- قسم الأشعة المقطعية بمستشفي مشتول السوق المركزي بتكلفة 10 مليون جنيه.

- وحدة بني صالح الصحية بمركز بلبيس بتكلفة 5 مليون جنيه.

- بنك الدم التجميعي بمستشفي الصالحية الجديدة بتكلفة 3 مليون و 600 ألف جنيه .

- قسم الحضانات بمستشفي أولاد صقر المركزي بتكلفة 500 ألف جنيه.

يذكر أنه خلال الشهر الجاري وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة – الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف – الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني ).

الشرقية محافظ الشرقية بقطاع الصحة كفر صقر مشتول السوق إحتفالات المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

الشجرة التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم

شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

الصحة: اعتماد 18 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من GAHAR

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا

وزير الري

وزيرا الري المصري والسوداني يشهدان فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة

بالصور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد