في عيدها القومي.. الشرقية تستعد لافتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 36 مليون جنيه

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و 600 ألف جنيه، جاهزين للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وأوضح أن مشروعات القطاع الصحي الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري بياناتها كالتالي :-

- قسم الأشعة المقطعية بمستشفي كفر صقر المركزي بتكلفة 17 مليون و 500 ألف جنيه.

- قسم الأشعة المقطعية بمستشفي مشتول السوق المركزي بتكلفة 10 مليون جنيه.

- وحدة بني صالح الصحية بمركز بلبيس بتكلفة 5 مليون جنيه.

- بنك الدم التجميعي بمستشفي الصالحية الجديدة بتكلفة 3 مليون و 600 ألف جنيه .

- قسم الحضانات بمستشفي أولاد صقر المركزي بتكلفة 500 ألف جنيه.

يذكر أنه خلال الشهر الجاري وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة – الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف – الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني ).