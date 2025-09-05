قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
محافظات

العيد القومي..الشرقية تستعد لافتتاح 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة

ملعب
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بمراكز بلبيس وأبو حماد والزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق ومنيا القمح وههيا بتكلفة 15 مليون و 100 ألف جنيه، جاهزين للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح المحافظ أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة الجاهزة للإفتتاح خلال الشهر الجاري بيانها كالتالي :-

- أعمال صيانة وترميم وإنشاء سور وملعب بمركز شباب بنى صالح ببلبيس بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنية.

- انشاء مبني إداري وخدمي بمركز شباب خلوة أبو مسلم  بأبوحماد بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه.

- احلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب شيبة بالزقازيق بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.

- إحلال وتجديد الملعب وتعلية السور بمركز شباب طوخ بأبو كبير بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

- انشاء ملعب خماسي بمركز شباب منية سنتا ببلبيس بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

- احلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب العجمي بمشتول السوق بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.

- احلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصنافين البحيرية بمنيا القمح بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.

- انشاء ملعب خماسي بمركز شباب خلوة دبوس بههيا بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.

- احلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصنافين القبلية بمنيا القمح بتكلفة مليون و600 ألف جنيه وذلك بهدف تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة لتكون جاهزة لاستقبال الشباب والفتيات من مختلف الأعمار السنية وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم بجانب إعداد الرياضيين للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شباب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

جدير بالذكر أنه خلال الشهر الجاري وضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنيه بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة – الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف – الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني ).

