محافظات

دراسة بجامعة بنها تتوصل لعلاج فطريات وبكتيريا تصيب الفراولة والبرتقال

جانب من الدراسة
إبراهيم الهواري

توصلت دراسة حديثة للحصول على درجة الماجستير اعدتها الباحثة سمر محمود  البدوى بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها الى ان الفراولة والبرتقال من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر وانهما من اكثر المحاصيل سريعة التلف وكشفت من خلال دراستها ان معدلات الفقد بهما يتراوح ما بين 30% إلى 50% من الإنتاج العالمي، نتيجة لعوامل مثل الرطوبة العالية، والملمس الطري، والضعف في مقاومة الأمراض الفطرية والبكتيرية .


وتوصلت الباحثة الى ان الموالح، بما فيها  البرتقال، من المحاصيل سريعة التلف، وتتراوح الخسائر في الوزن والجودة بين 20% إلى 95% من الإنتاج في الدول النامية، وفقا  لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة " الفاو"   وتشير التقارير إلى أن الخسائر في البرتقال تحدث بشكل رئيسي خلال مراحل ما بعد الحصاد، نتيجة لعوامل مثل الإصابات الميكانيكية، والتخزين غير الملائم، والنقل غير المناسب، مما يؤدي إلى تدهور الجودة وزيادة الفاقد .


استطاعت " سمر" من خلال البحث العلمى " ماجستر " بعنوان " تحسين الجودة والعمر التخزيني لبعض ثمار الخضر والفاكهة الطازجة المعدة للتصدير" تقدمت به لقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة ان تتوصل  الى علاج للفطريات والعفن الذى يصيب الفراولة والبرتقال


وتهدف الدراسة الى كيفية التعامل مع الميكروب الذى يصيب الفاكهة المعدة للتصدير والتعامل معه لعدم اصابة الفاكهة مثل الفراولة والبرتقال بالعفن .


ونجحت الباحثة فى التوصل الى ان مستخلصات العرقسوس والشاي الأخضر اظهرت نشاطاً مضاداً للميكروبات، التى تصيب الفاكهة مما يشير إلى إمكانية استخدامهما بأمان في تطبيقات حفظ الأغذية.


كما اجرت الباحثة اختبار تأثير المستخلصات الطبيعية للعرقسوس والشاي الأخضر في شكلها الخام والنانوي على حفظ ثمار الفراولة والبرتقال وأظهرت النتائج الى أن هذه المركبات، قللت بشكل كبير من تعفن الفواكه، كما اظهرت التجارب ان مستخلصات العرق سوس اكثر فاعلية نسبيًا مقارنة بالشاي الأخضر، وكان التأثير المضاد للفطريات أكثر وضوحًا عند درجات حرارة منخفضة ثمانية درجة مئوية.


واوصت الدراسة بـ الاعتماد على المواد الحافظة الطبيعية في حفظ الفاكهة بعد الحصاد:مع تشجيع  استخدام مستخلصات العرقسوس والشاي الأخضر بهدف تقليل التلف الفطري وإطالة العمر التخزيني للثمار.


وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الدراسة من كلا من الدكتورة جيهان عبد الله الشوربجي أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق والدكتور أحمد إبراهيم الدسوقي عبد الحميد أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة  بجامعة بنها والدكتور أشرف مهدي عبد الحميد شروبه أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة بنها والدكتور محمد خيري السيدعبد الحافظ أستاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة بنها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

