بعد اكتساح فرانكفورت.. سلوت يعلن خبرا سيئا لجماهير ليفربول

كشف آرني سلوت مدرب ليفربول، عن مدة غياب جيريمي فريمبونج، لاعب الفريق، بعد إصابته في مباراة فرانكفورت الألماني، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريح عقب المباراة: "أتوقع أن يغيب فريمبونج عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب هذه الإصابة الجديدة".

وتعرض الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج لإصابة في أوتار الركبة بالدقيقة 19، ما أجبر المدرب آرني سلوت على استبداله مبكرًا بـ كونور برادلي.

أهداف مباراة ليفربول وفرانكفورت

وفاز ليفربول على فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث افتتح فرانكفورت التسجيل عبر راسموس كريستنسن في الدقيقة 26، قبل أن يرد ليفربول بقوة بخمسة أهداف متتالية سجلها كل من هوجو إيكيتيكي (د35)، فيرجيل فان دايك (د39)، إبراهيما كوناتي (د44)، كودي جاكبو (د66)، ودومينيك سوبوسلاي (د70)، ليحسم الريدز اللقاء أداءً ونتيجة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74 بدلًا من إيكيتيكي، حيث حاول هز الشباك في الدقائق الأخيرة دون أن يتمكن من التسجيل.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في جدول ترتيب البطولة بعد تحقيق فوزين وخسارة واحدة، مسجلًا 8 أهداف واستقبل 4، ليكسر سلسلة نتائجه السلبية السابقة في الدوري ودوري الأبطال ويستعيد الثقة قبل الجولات المقبلة.