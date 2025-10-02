تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس السيد حرزالله ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة برئاسة المهندس عاطف عراقي مدير إدارة تموين جنوب الشرقية بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط (900 كجم) شاورما دجاج داخل ثلاجة أحد المجازر بمشتول السوق لتغير في الخواص الظاهرية.

كما تم ضبط (600 كجم) شاورما دجاج داخل ثلاجة مجمدات بكفر إبراش بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها و تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع أرقام (8484، 8485) جنح

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.