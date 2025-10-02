قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط سيدتين في واقعة تهديدهم لبعض بإستخدام أعمال دجل بالشرقية

جانب من مقطع فيديو
جانب من مقطع فيديو
محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط سيدتين ظهرتا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشادة كلامية بينهما تتضمن توجيه اتهامات وتهديدات باستخدام أعمال الدجل والشعوذة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو يظهر سيده تدعى" سناء" ٣٤ سنة ربة منزل  مقيمة أحدي قري مركز أبوكبير توجه تهديدات لزوجة شقيقها، قائلة: "هجيب شيخ يا نور يتوضى باللبن في الحمام ويكرهك في روحك وأخليكي تمشي تشدي في شعرك".. فيما ردّت عليها الأخرى" نورهان" 27 عاما ربة منزل  بعبارات من قبيل: "هتعملي ليا أعمال عشان مش أجيب الولد يا سناء".

وعقب تداول الفيديو قامت الأجهزة الأمنية بالشرقية بفحص الفيديو وتم تحديد مكان تصويره وأطرافه،وتبين أنه لم ترد اي بلاغات او تحرير محاضر من جانب الطرفين.

فيما تمّ ضبط السيدتين وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

