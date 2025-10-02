تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بدهس سيدة بجرار زراعي في الشرقية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام مزارع بدهس بسيدة وإحداث إصابتها.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة "جرار زراعى" والإصطدام بإحدى السيدات بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة هيها من إحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة " مقيمة بدائرة المركز، وبسؤال نجلها قرر بتضرره من (مزارع ، نجله – مقيمان بذات العنوان) لقيامهما بالإصطدام بوالدته وإحداث إصابتها المنوه عنها حال قيادة "نجل المزارع" للجرار الزراعى بالقرية محل سكنها.

أمكن ضبطهما، وضبط الجرار الزراعى المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية، وبدون رخصة قيادة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.