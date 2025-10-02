قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بدهس سيدة بجرار زراعي في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام مزارع  بدهس بسيدة وإحداث إصابتها.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة "جرار زراعى" والإصطدام بإحدى السيدات بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة هيها من إحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة " مقيمة بدائرة المركز، وبسؤال نجلها قرر بتضرره من (مزارع ، نجله – مقيمان بذات العنوان) لقيامهما بالإصطدام بوالدته وإحداث إصابتها المنوه عنها حال قيادة "نجل المزارع" للجرار الزراعى بالقرية محل سكنها.

أمكن ضبطهما، وضبط الجرار الزراعى المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية، وبدون رخصة قيادة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

جرار زراعى دهس سيدة الشرقية الإصطدام بسيدة دهس بسيدة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بالصور

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

