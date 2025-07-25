تفاصيل حبس سائق توك توك دهس سيدة سودانية في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة تحمل الجنسية السودانية في مدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية صدمتها مركبة توك توك مسرعة بمدينة نصر، وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مركبة التوك توك المتسببة في الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد التوك توك واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.