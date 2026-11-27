حذّر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، من أن العالم يقترب خطوة بخطوة من حرب نووية، متهمًا دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالاستعداد لمواجهة عسكرية مع موسكو، والمشاركة في هجمات على سفن روسية في بحر البلطيق.

بوليانسكي يتهم الناتو بالتحضير لمواجهة

وقال دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن التحذير يأتي في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعواته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقليص العدوان العسكري في أنحاء أوروبا.

كما جاء التحذير بعد يوم واحد من تصريحات جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه للسلام، الذي أشاد ببوتين لضبطه النفس بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، قائلًا إن الزعيم الروسي قدم تأكيدات للمفاوضين الأمريكيين بأنه لا ينوي القيام بذلك.

وأشار بوليانسكي، في كلمة ألقاها في فيينا، إلى التدريبات العسكرية قرب الحدود الروسية، بما في ذلك مناورات "فريدوم شيلد 2026"، زاعمًا أنها جزء من استعدادات للاستيلاء على كالينينجراد، الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو.

وقال الدبلوماسي الروسي إن التخطيط العسكري الغربي يشمل نشر قوات في أوكرانيا، وفرض حصار على كالينينجراد، وتهديد بيلاروس المجاورة، الحليف الوثيق لموسكو.

"طريق مباشر إلى حرب نووية"

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بوليانسكي قوله: "بعبارة أخرى، يجري التدرب على طريق مباشر إلى حرب نووية مع روسيا".

وأضاف: "نقترب أيضًا من ذلك من خلال التورط المباشر لبعض دول الناتو في هجمات إرهابية على سفن مدنية روسية في بحر البلطيق".

ووصف الجيش الليتواني التدريبات التي تقودها ألمانيا، والمقرر أن تستمر حتى 3 ديسمبر، بأنها تهدف إلى تحسين الجاهزية القتالية والتخطيط العملياتي والتعاون بين حلفاء الناتو. ويؤكد الحلف أنه تحالف دفاعي.

تصاعد التوتر في بحر البلطيق

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي عقب هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة على سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" في خليج فنلندا يوم السبت.

وانجرفت السفينة لاحقًا إلى المياه الفنلندية، وهي مملوكة لشركة "أوبورونلوجيستيكا" التي تقدم خدمات لوجستية لوزارة الدفاع الروسية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مسؤولة عن الهجوم، بينما دعت النرويج، الداعم القوي لأوكرانيا، إلى توخي الحذر إزاء مثل هذه العمليات.كما تصاعد التوتر بين روسيا والناتو بعد سقوط ثلاثة صواريخ روسية في بولندا الأسبوع الماضي، وفق المدعين العامين البولنديين.

وبموجب المادة الخامسة من معاهدة الناتو المتعلقة بالدفاع الجماعي، يُعتبر الهجوم المسلح على عضو واحد هجومًا على الجميع، مما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع في أوكرانيا إلى حرب أوسع.

كوشنر: بوتين أظهر ضبط النفس

وفي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة "أكسل شبرينجر" ماتياس دوبفنر لبودكاست "إم دي ميتس"، صدرت يوم الأربعاء، قدم كوشنر تقييمًا إيجابيًا إلى حد كبير لتفاعلاته مع بوتين.

وقال كوشنر: "حتى الآن أظهر بوتين ضبط النفس"، مضيفًا: "وافق على عدم استخدام الأسلحة النووية، وهو أمر كبير بطبيعة الحال، وطمأننا بأن ذلك ليس نيته". ولم يتم التحقق بشكل مستقل من تأكيدات بوتين المزعومة.

كما وصف كوشنر بوتين بأنه "أستاذ كبير في السياسة"، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي يريد السلام وإعادة ضبط العلاقات مع واشنطن.

وأثارت التصريحات انتقادات من مايكل ماكفول، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إذ رأى أن بوتين أهدر فرصة روسيا لتصبح قوة عظمى عبر الاندماج السلمي مع أوروبا.

كما انتقد السناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس تصريحات كوشنر الأوسع، ووصف قوله إن مفاوضات السلام لا تتعلق بالعدالة أو تحديد من على حق ومن على خطأ بأنه "مذهل".

وفي نوفمبر 2024، عدّل بوتين العقيدة النووية الروسية، موسعًا الظروف التي يمكن لموسكو بموجبها النظر في استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك الرد على عدوان تقليدي مدعوم من دولة مسلحة نوويًا.

وتملك روسيا والولايات المتحدة أكبر ترسانتين نوويتين في العالم. وانتهت معاهدة "ستارت الجديدة"، التي فرضت حدودًا على قواتهما النووية الاستراتيجية المنتشرة، في فبراير الماضي.

ترامب يصف حرب أوكرانيا بـ"حمام دم"

وقال ترامب، الذي وعد مرارًا خلال حملته الرئاسية عام 2024 بحل حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة، يوم الخميس إنه ضغط على بوتين خلال محادثاتهما الأخيرة في الصين لتقليل العدوان العسكري الروسي.

وكتب الرئيس في منشور على منصة "تروث سوشيال" إنه يريد من بوتين "سحب كل العدوان العسكري ضد الأراضي في جميع أنحاء أوروبا" أملًا في التوصل إلى اتفاق سريع بين موسكو وكييف.

ووصف ترامب الصراع المستمر بأنه "حمام دم كامل"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق.وفي الوقت نفسه، حذر زيلينسكي يوم الخميس من أن روسيا تستعد لهجوم كبير آخر يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وخدمات حيوية أخرى، مع اقتراب الغزو الروسي الشامل من ذكراه الخامسة.