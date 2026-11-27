وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إستراتيجية تنمية منطقة القطب الشمالي، وضمان الأمن القومي في القطب الشمالي. وقد نُشر المرسوم الرئاسي على موقع الكرملين.

تم وضع هذه الإستراتيجية لتنفيذ أسس سياسة الدولة الروسية، في القطب الشمالي للفترة حتى عام 2035، والتي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم رئيس الدولة في 5 مارس/آذار 2020. وتحدد الاستراتيجية التوجهات والأهداف والتدابير الرئيسية لتطوير منطقة القطب الشمالي، بالإضافة إلى آليات ومراحل ونتائج تنفيذها المتوقعة.

كما تم تكليف الحكومة الروسية بوضع مشروع تنموي شامل لمنطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل عبر القطب الشمالي في غضون ستة أشهر وتقديمه إلى المجلس الرئاسي للتنمية الإستراتيجية والمشاريع الوطنية للنظر فيه.

كما تم توجيه الحكومة لضمان تنفيذ الإستراتيجية وتقديم تقرير عن نتائج تنفيذها إلى الرئيس الروسي سنوياً، بحلول 15 يونيو من العام التالي لسنة التقرير.

بحلول عام 2035، من المتوقع أن تسهم منطقة القطب الشمالي بنسبة 8.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الروسية، و12.6% من إجمالي استثمارات رأس المال الثابت في روسيا. وبحلول ذلك التاريخ، من المخطط أن يرتفع حجم حركة الشحن على طول طريق بحر الشمال إلى ما بين 110 و150.6 مليون طن سنويًا، مقارنةً بـ 37.9 مليون طن في عام 2024.