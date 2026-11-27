مددت شركة "بوتاش" التركية والشركة الوطنية الإيرانية للغاز اتفاقيتهما -التي انتهت في يوليو - حتى عام 2032.

ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA)؛ فإن تركيا تعمل منذ سنوات على تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي، حيث تراجعت إيران -التي كانت ثاني أكبر مورد لتركيا قبل عقد من الزمن- إلى المرتبة الرابعة في القائمة العام الماضي.

وتمتلك إيران واحدة من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، لكنها تستهلك الجزء الأكبر من إنتاجها محلياً، بينما تصدر الكميات المتبقية بشكل رئيسي إلى تركيا والعراق.

وتُعد مبيعات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب مصدراً حيوياً للإيرادات بالنسبة لطهران، لا سيما في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية الجنوبية، والذي أدى إلى توقف شحنات النفط الخام بشكل شبه كامل.