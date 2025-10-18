الشيبي يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر الإفريقي.. شاهد

حصد محمد الشيبي جائزة رجل مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي، والتي انتهت بتتويج بيراميدز باللقب، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

تتويج بيراميدز باللقب

وتوج نادي بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وسجل فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من وليد الكرتي ليسددها ماييلي صاروخية على يمين حارس مرمى نهضة بركان لتعلن عن تقدم بيراميدز بالهدف الأول.

وبذلك الفوز يحقق بيراميدز لقبه الأول في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتى يورتيتش، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة نهضة بركان المغربى وذلك في المواجهة التي جمعjهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – أحمد سامى – محمد الشيبي – محمد حمدى

خط الوسط : بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكارتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى – أحمد عاطف قطه – ومصطفى فتحى

بيراميدز توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك بيراميدز تفوقًا واضحًا من الناحية المادية إذ تُقدر قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت بنحو 22.50 مليون يورو، يتصدرها البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.8 مليون يورو، يليه الكونغولي فيستون ماييلي بـ 1.8 مليون يورو.

أما فريق نهضة بركان، فتبلغ قيمته التسويقية حوالى 18.06 مليون يورو، ويُعد المغربي منير سويعر أغلى لاعبى الفريقين بقيمة 3 ملايين يورو، يليه مواطنه إسماعيل قندوس بـ2 مليون يورو.