قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منة شلبي: النجاح دايما يكون بالصدفة ولا علاقة لذلك بالاجتهاد
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشيبي يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر الإفريقي.. شاهد

محمد الشيبي
محمد الشيبي
إسلام مقلد

حصد محمد الشيبي جائزة رجل مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي، والتي انتهت بتتويج بيراميدز باللقب، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

تتويج بيراميدز باللقب

وتوج نادي بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وسجل فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من وليد الكرتي ليسددها ماييلي صاروخية على يمين حارس مرمى نهضة بركان لتعلن عن تقدم بيراميدز بالهدف الأول.

وبذلك الفوز يحقق بيراميدز لقبه الأول في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتى يورتيتش، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة نهضة بركان المغربى وذلك في المواجهة التي جمعjهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – أحمد سامى – محمد الشيبي – محمد حمدى

خط الوسط : بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكارتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى – أحمد عاطف قطه – ومصطفى فتحى

بيراميدز توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك بيراميدز تفوقًا واضحًا من الناحية المادية إذ تُقدر قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت بنحو 22.50 مليون يورو، يتصدرها البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.8 مليون يورو، يليه الكونغولي فيستون ماييلي بـ 1.8 مليون يورو.

أما فريق نهضة بركان، فتبلغ قيمته التسويقية حوالى 18.06 مليون يورو، ويُعد المغربي منير سويعر أغلى لاعبى الفريقين بقيمة 3 ملايين يورو، يليه مواطنه إسماعيل قندوس بـ2 مليون يورو.

محمد الشيبي نهائي كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر الإفريقي بيراميدز نهضة بركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

الدكتور خالد العناني

العناني : قدمت العديد من قوانين السياحة لخدمة القطاع

البابا تواضروس

بين التاريخ والمعجزة.. البابا تواضروس في مئوية كنيسة الزيتون

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بالصور

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد