هل السوق العقاري يشهد حالة ركود في مصر؟ هاني جنينة يجيب

قال هاني جنينة، المحلل الاقتصادي، إن السوق العقاري المصري يشهد حالة ركود وتباطؤ في عمليات البيع بخلاف الفترة الماضية بشهادة المديرين في الشركات العقارية.

وأضاف هاني جنينة، في برنامج "بيزنس" على فضائية "المحور"، أن العامين الماضيين شهدا حالة من البيع التحوطي، فالعملاء كانوا يشترون العقارات خوفا من سعر الدولار، فالآن ثبت سعر الدولار فلم يعد هذا النوع من العملاء مهتم بسوق العقارات.

أما السبب الثاني لعزوف العملاء عن سوق العقارات، هو تزايد الأسعار فأصبح الدخل غير متوائم مع السعر، فالذي كان يضارب بسبب الدولار لم يهتم بالسوق العقاري وكذلك من لم يساعده الدخل عزف عن الشراء العقاري.

وتابع: المصريين في الخارج هم الذين يملأون هذا الفراغ الآن في السوق العقاري، حتى وصلت نسبة 40% من عملاء السوق العقاري من المصريين بالخارج والأجانب.