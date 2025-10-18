رئيس شركة مياه الأقصر يناقش مخططات مشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة

عقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مديري الإدارات والقطاعات الفنية بالشركة، لمناقشة المخططات التنفيذية الخاصة بمشروعات الصرف الصحي الجارية بمختلف مراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لكل مركز على حدة، ومراجعة المخططات الفنية والبرامج الزمنية الخاصة بالمشروعات، إلى جانب دراسة تأثير القرى التي يتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها حاليًا على كفاءة محطات المعالجة القائمة. كما تم مناقشة الحلول الفنية المقترحة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في كميات التصريف الناتجة عن توسعات القرى والمناطق الجديدة.

أكد اللواء أحمد محمد رمضان أن الهدف من هذه الاجتماعات هو ضمان التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة بالشركة، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة.

كما وجّه بضرورة متابعة إجراءات التشغيل والصيانة الدورية لمحطات الرفع والمعالجة، وإجراء الرفع المساحي لمسارات خطوط الطرد لمراجعة كفاءتها وتجنب أي معوقات مستقبلية، مشددًا على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال الميدانية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لاستكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحسين البنية التحتية وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن شركة مياه الأقصر تضع راحة المواطن وتوفير خدمة مستدامة وآمنة على رأس أولوياتها.