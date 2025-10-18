الرعاية الصحية بالأقصر تحتفل بشهر أكتوبر الوردي

في إطار الاحتفال العالمي لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي،

نظم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ندوة تعريفية ضمن فعاليات حملة “حكاية وردي”، بالتعاون مع جامعة الأقصر.

شهدت الندوة حضور ومشاركة الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ألقى الدكتور هاني عبدالباقي، استشاري الجراحة العامة بجامعة الأقصر ومجمع الأقصر الدولي،

محاضرة تعريفية تناولت أهمية الفحص الذاتي والدوري والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق الوقاية والتغذية السليمة.

فيما جاءت الفعالية بتنسيق الدكتور محمد سلطان، مسئول المبادرات الرئاسية والتوعية بفرع الأقصر.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار خطة فرع الهيئة لتكثيف الأنشطة التوعوية خلال شهر أكتوبر الوردي،

ونشر ثقافة الوقاية بين السيدات والشابات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على صحة المرأة المصرية وتعزيز جودة الحياة.

جاءت الندوة على هامش انعقاد مجلس جامعة الأقصر،

الذي يشارك فيه الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، كأحد أعضاء المجلس،

للتأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة والجامعة في تنفيذ المبادرات التوعوية والصحية داخل المحافظة.

تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكات المجتمعية بين القطاع التعليمي والصحي في نشر ثقافة الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض .