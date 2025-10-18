قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
محافظات

الرعاية الصحية بالأقصر تحتفل بشهر أكتوبر الوردي

“حكاية وردي”.. الرعاية الصحية بالأقصر تحتفل بشهر أكتوبر الوردي بمشاركة مدير عام الفرع وعلى هامش مجلس جامعة الأقصر لدعم مرضى سرطان الثدي
“حكاية وردي”.. الرعاية الصحية بالأقصر تحتفل بشهر أكتوبر الوردي بمشاركة مدير عام الفرع وعلى هامش مجلس جامعة الأقصر لدعم مرضى سرطان الثدي
شمس يونس

في إطار الاحتفال العالمي لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي،
نظم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ندوة تعريفية ضمن فعاليات حملة “حكاية وردي”، بالتعاون مع جامعة الأقصر.

شهدت الندوة حضور ومشاركة الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 ألقى الدكتور هاني عبدالباقي، استشاري الجراحة العامة بجامعة الأقصر ومجمع الأقصر الدولي،
محاضرة تعريفية تناولت أهمية الفحص الذاتي والدوري والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وطرق الوقاية والتغذية السليمة.

فيما جاءت الفعالية بتنسيق الدكتور محمد سلطان، مسئول المبادرات الرئاسية والتوعية بفرع الأقصر.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار خطة فرع الهيئة لتكثيف الأنشطة التوعوية خلال شهر أكتوبر الوردي،
ونشر ثقافة الوقاية بين السيدات والشابات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على صحة المرأة المصرية وتعزيز جودة الحياة.

جاءت الندوة على هامش انعقاد مجلس جامعة الأقصر،
الذي يشارك فيه الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، كأحد أعضاء المجلس،
للتأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة والجامعة في تنفيذ المبادرات التوعوية والصحية داخل المحافظة.
تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكات المجتمعية بين القطاع التعليمي والصحي في نشر ثقافة الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض .

الاقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية جامعة الاقصر

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

عمر خيرت

مهرجان الموسيقى العربية| عمر خيرت يحيي حفلا على مسرح النافورة.. الإثنين

روجينا

بفستان قصير .. روجينا تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح"بمهرجان الجونة السينمائي

الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح"بمهرجان الجونة السينمائي

بالصور

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

