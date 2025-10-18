قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إشكاليات السرد في الجنوب.. ندوة بمعرض الأقصر الرابع للكتاب

إشكاليات السرد في الجنوب.. ندوة بمعرض الأقصر الرابع للكتاب
إشكاليات السرد في الجنوب.. ندوة بمعرض الأقصر الرابع للكتاب
شمس يونس

نظم معرض الأقصر الرابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة بعنوان "إشكاليات السرد في الجنوب"، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعميق الحوار النقدي وإثراء المشهد الأدبي المصري.

شارك في الندوة كل من القاص والروائي ياسر سليمان باشري، والروائية والقاصة الدكتورة هدى عبد الهادي، والقاص والروائي ناصر خليل، حيث تناول المشاركون أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الحركة السردية في الجنوب، وكيف تغيّرت تلك التحديات مع تطور الزمن والتكنولوجيا ووسائل النشر الحديثة.

في بداية الندوة، تحدث الكاتب ياسر سليمان باشري عن تجربة "ورشة المصطبة" بوصفها كيانًا ثقافيًا مهمًا في الجنوب يسهم في دعم الكتّاب والساردين من خلال ورش فنية وأنشطة نقدية، مشيرًا إلى أهمية تكاثر مثل هذه المبادرات الثقافية التي تخلق بيئة حاضنة للإبداع. وأكد باشري أن المؤسسات الثقافية الرسمية تمتلك الشكل التنظيمي دون الفاعلية المطلوبة، داعيًا إلى تفعيل دورها الحقيقي في رعاية الأدب والمواهب الشابة، كما أشار إلى دور بيت الشعر بالأقصر وإسهاماته البارزة في دعم الحراك الأدبي والنقدي في الصعيد.

من جانبها، تناولت الدكتورة هدى عبد الهادي تجربتها الأدبية التي اعتمدت على المجهود الذاتي، موضحة أنها أنجزت تسعة أعمال أدبية تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة، وقدمت من خلالها نموذجًا للمثابرة في مواجهة العقبات التي تعترض طريق الساردين في الجنوب، مؤكدة أن الإصرار والموهبة كفيلان بتجاوز أي معوقات.

أما القاص والروائي ناصر خليل، فقد ركّز في مداخلته على غياب النقد المواكب للمنجز السردي في الجنوب، معتبرًا أن النقد هو "الرافعة الأساسية لتطور الإبداع"، وأن انحسار الحركة النقدية يؤدي إلى تعطيل نمو الحس الجمالي والتقني لدى الكتّاب الشباب، ودعا إلى ضرورة بناء منظومة نقدية جادة تُسهم في تطوير أدوات الكتابة السردية وتحفيز التجريب والابتكار.

وفي ختام الندوة، دعا المشاركون إلى تكاتف المؤسسات الثقافية والجامعات الإقليمية لبناء رؤية متكاملة تُعيد الاعتبار للمشهد السردي في الجنوب، وتشجع النقد كخطاب ثقافي أصيل وليس فرعيًا، وأجمعوا على أن السرد الجنوبي يواصل صعوده بثقة، محافظًا على مكانته في المشهدين المصري والعربي رغم كل التحديات.

واختتمت فعاليات اليوم بفقرة فنية لفرقة قنا للإنشاد الديني، التي قدمت باقة من الأناشيد والأغاني الروحية، منها: "أمن تذكر"، "يا رسول الله أجرنا"، "طاب لي"، "كل الناس بيقولوا يا رب"، وسط تفاعل كبير من جمهور المعرض.

الاقصر اخبار الاقصر معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. جسر حضاري يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح بعدسة شابة

حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية

عقوبات رادعة تنتظرهم.. تحرير 8 محاضر حرق مكشوف في 3 مراكز بأسيوط

محافظ الغربية

عقب ختام المولد..محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد الأحمدي

بالصور

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد