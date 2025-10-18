إشكاليات السرد في الجنوب.. ندوة بمعرض الأقصر الرابع للكتاب

نظم معرض الأقصر الرابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة بعنوان "إشكاليات السرد في الجنوب"، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعميق الحوار النقدي وإثراء المشهد الأدبي المصري.

شارك في الندوة كل من القاص والروائي ياسر سليمان باشري، والروائية والقاصة الدكتورة هدى عبد الهادي، والقاص والروائي ناصر خليل، حيث تناول المشاركون أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الحركة السردية في الجنوب، وكيف تغيّرت تلك التحديات مع تطور الزمن والتكنولوجيا ووسائل النشر الحديثة.

في بداية الندوة، تحدث الكاتب ياسر سليمان باشري عن تجربة "ورشة المصطبة" بوصفها كيانًا ثقافيًا مهمًا في الجنوب يسهم في دعم الكتّاب والساردين من خلال ورش فنية وأنشطة نقدية، مشيرًا إلى أهمية تكاثر مثل هذه المبادرات الثقافية التي تخلق بيئة حاضنة للإبداع. وأكد باشري أن المؤسسات الثقافية الرسمية تمتلك الشكل التنظيمي دون الفاعلية المطلوبة، داعيًا إلى تفعيل دورها الحقيقي في رعاية الأدب والمواهب الشابة، كما أشار إلى دور بيت الشعر بالأقصر وإسهاماته البارزة في دعم الحراك الأدبي والنقدي في الصعيد.

من جانبها، تناولت الدكتورة هدى عبد الهادي تجربتها الأدبية التي اعتمدت على المجهود الذاتي، موضحة أنها أنجزت تسعة أعمال أدبية تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة، وقدمت من خلالها نموذجًا للمثابرة في مواجهة العقبات التي تعترض طريق الساردين في الجنوب، مؤكدة أن الإصرار والموهبة كفيلان بتجاوز أي معوقات.

أما القاص والروائي ناصر خليل، فقد ركّز في مداخلته على غياب النقد المواكب للمنجز السردي في الجنوب، معتبرًا أن النقد هو "الرافعة الأساسية لتطور الإبداع"، وأن انحسار الحركة النقدية يؤدي إلى تعطيل نمو الحس الجمالي والتقني لدى الكتّاب الشباب، ودعا إلى ضرورة بناء منظومة نقدية جادة تُسهم في تطوير أدوات الكتابة السردية وتحفيز التجريب والابتكار.

وفي ختام الندوة، دعا المشاركون إلى تكاتف المؤسسات الثقافية والجامعات الإقليمية لبناء رؤية متكاملة تُعيد الاعتبار للمشهد السردي في الجنوب، وتشجع النقد كخطاب ثقافي أصيل وليس فرعيًا، وأجمعوا على أن السرد الجنوبي يواصل صعوده بثقة، محافظًا على مكانته في المشهدين المصري والعربي رغم كل التحديات.

واختتمت فعاليات اليوم بفقرة فنية لفرقة قنا للإنشاد الديني، التي قدمت باقة من الأناشيد والأغاني الروحية، منها: "أمن تذكر"، "يا رسول الله أجرنا"، "طاب لي"، "كل الناس بيقولوا يا رب"، وسط تفاعل كبير من جمهور المعرض.