بعد أداء اليمين.. النائبة شيرين صبري: قضايا المرأة والتعليم على رأس أولوياتي

أدت النائبة شيرين صبري، اليمين الدستورية، عضوا بـ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد اليوم السبت.

وأعربت النائبة شيرين صبري عن فخرها بالثقة التي نالتها من القيادة السياسية، مؤكدة أنها ستعمل على أن تكون عند حسن ظن الشعب المصري، وأن تمثل المرأة المصرية خير تمثيل داخل المجلس، بما يعزز حضورها في العمل التشريعي والرقابي.

وقالت إنها ستدعم بكل قوة توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على مساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواصلة مسيرة البناء.

وأضافت أن قضايا المرأة والتعليم ستكون على رأس أولوياتها داخل مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها ستعمل على طرح مبادرات تسهم في تمكين المرأة في مختلف المجالات، وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري.