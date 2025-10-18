دبلوماسي: مصر لها رؤية واضحة تجاه الأزمة السودانية المستمرة

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن مصر كان لها رؤية واضحة تجاه الأزمة السودانية المستمرة، مؤكداً رفض القاهرة إعلان ما يسمى بتشكيل حكومة موازية من قبل قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الكيانات يعقد الأزمة ويعرقل أي جهود لحلها.

مؤسسات الدولة السودانية

وأوضح أن الموقف المصري ينبع من ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، مشدداً على أن سقوط هذه المؤسسات قد يؤدي إلى فوضى عارمة، وهو ما لا يصب في مصلحة مصر أو المنطقة.

وأضاف السفير، خلال لقاء خاص في برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن رفض الكيانات الموازية لم يأتِ من مصر وحدها، بل تم تأكيده أيضاً من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي وذكرت بيانات مجلس الأمن الدولي هذا الموقف، مؤكداً أن وحده وسلامة أراضي السودان يجب أن تُحترم وأن أي تهديد لها مرفوض تماماً.

إضعاف الدولة أو إنشاء كيانات موازية

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن مصر مستمرة في دعم المؤسسات الشرعية السودانية وتسعى لتسهيل الحلول السياسية والتفاوضية، مع التأكيد على أن أي محاولات لإضعاف الدولة أو إنشاء كيانات موازية قد تقوض جهود السلام والاستقرار، مشدداً على أهمية الالتزام بالمسار السياسي السوداني بقيادة وطنية لتحقيق الاستقرار الدائم.