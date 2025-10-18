اللواء طلحة: حرب 1973 كانت مثالا لدولة صممت وأرادت كسب الحرب قبل أن تبدأ

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر 1973 كانت لديهم ثقة زائدة وغرور بقدرتهم على صد الهجوم المصري أيًا كان حجمه وقوته.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه رغم وصول معلومة توقيت الحرب إلى إسرائيل أنها شككت فيها.



وأكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن أهم التحديات في حرب 1973 كانت فنية تكتيكية وإن لم تكن تُحل مأمون لا يمكن مجرد التفكير في الهجوم.



وأوضح أن مصر خسرت سيناء في 1967 لأسباب عديدة، وحينها كانت مصر مثال للدولة التي قبلت الخسارة لحرب قبل أن تبدأ، وفي حرب 1973 كانت مصر مثالا لدولة صممت وأرادت كسب الحرب قبل أن تبدأ، وذلك بفضل التخطيط والإصرار والدراسة والإصرار على رد كرامة وشرف العسكرية المصرية والوطن .



واختتم اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن التحديات والمخاطر هي أحد سمات الحرب، موضحا أن مواجهة التحديات يتطلب الاعتماد على إرادة القتال والدعم الشعبي وليس فقط من خلال الشعارات، وحتمية استعادة الأرض بالقتال والسياسة وبكل غالي ونفيس.