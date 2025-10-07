كيف ضلل أشرف مروان الإسرائيليين بشأن موعد حرب أكتوبر؟ اللواء محمود طلحة يرد

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن أي ضابط مخابرات متوسط الكفاءة كان بإمكانه إعطاء إسرائيل خطة الهجوم المصري بحكم الجغرافيا والقوة.



وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ضابط المخابرات في أي مكان حول العالم يجنب نفسه المشاكل.

وأكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن ضابط المخابرات المحترف يقدر احتمالات عديدة ويقدمها للقائد، موضحا أن كل إسرائيل تم خداعها في حرب أكتوبر حتى رئيسها.

واستطرد أن أشرف مروان نجح واستطاع خداع القيادات الإسرائيليين ومنهم موشي ديان، وهذا يبرهن على قدرة مروان في الإقناع الذي مارسه على الإسرائيليين لدرجة أنه كان محل ثقة ومخلص ويُعتمد عليه في إسرائيل وهذا بحسب ما قاله مؤرخ عبري.

وأكمل أن أشرف مروان أبلغ الإسرائيليين قبل حرب أكتوبر بـ 4 أو 5 أسابيع أن الرئيس السادات يفكر في الحرب، ولكن عاد وأبلغهم في وقت لاحق أنه غير رأيه، موضحا أن هذا البلاغ يحتاج نشاط يؤيد كلامه.

واختتم أن كان من ضمن النشاط اجتماع السادات مع المجلس الأعلى مرة واتنين، وتسريب بعض المعلومات للصحف الأجنبية وطرد المستشارين السوفيت وهم كانوا مختصين بالتدريب والتسليح على عكس ما كان يعتقد الإسرائيليون أنهم يخططون للحرب.

