يبحث المواطنين عن كيفية سداد فواتير الغاز الطبيعي المنزلي وتسجيل قراءة العدادات بالهاتف، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوات بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان سرعة ودقة تحصيل الفواتير الشهرية.

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

وفرت شركات الغاز الطبيعي مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من سداد فواتيرهم الشهرية بسهولة وأمان، ومن أبرز هذه الوسائل:

1- موقع ماي فوري (MyFawry)

يتيح موقع ماي فوري عبر الرابط الرسمي

(https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx) أو من خلال تطبيق فوري على الهاتف المحمول إمكانية سداد الفاتورة إلكترونيا، وذلك بعد اختيار خدمة فاتورة الغاز وإدخال رقم المشترك ثم تأكيد عملية الدفع.

2- تطبيق جوميا باي (Jumia Pay)

يوفر التطبيق خدمة سريعة وآمنة لدفع فواتير الغاز بعد تسجيل الدخول، حيث يتم اختيار فئة المرافق العامة، ثم إدخال بيانات الحساب الخاص بالمشترك وإتمام عملية السداد الإلكتروني في ثوان معدودة.

3- الموقع الرسمي لشركة بتروتريد

تتيح شركة بتروتريد لعملائها إمكانية سداد الفاتورة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من خلال إدخال رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء بالبطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية المختلفة.

المحافظ الإلكترونية المتاحة لسداد فاتورة الغاز

أتاحت شركات الاتصالات والبنوك مجموعة من المحافظ الإلكترونية لتسهيل عملية الدفع دون الحاجة للنقد، وتشمل أبرزها:

فون كاش – البنك الأهلي المصري

BM Wallet بنك مصر

فودافون كاش

أورنج موني

اتصالات كاش

وي باي (WE Pay)

ويتم السداد من خلال فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية، ثم اختيار مرافق عامة، وتحديد شركة الغاز، وإدخال رقم المشترك، ثم تأكيد عملية الدفع واستلام إشعار السداد مباشرة على الهاتف.

الدفع عبر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحال التجارية ومنافذ الخدمات المختلفة، مثل:

فوري

أمان

خدماتي

مصاري

ضامن

ممكن

BEE

إي فاينانس

وتتم عملية الدفع باختيار مرافق عامة، ثم تحديد شركة الغاز، وإدخال رقم المشترك، وتأكيد عدد الفواتير المطلوب سدادها، قبل استلام إيصال الدفع الفوري المعتمد.

سداد فاتورة الغاز باستخدام البطاقات البنكية

توفر شركات الغاز أيضا خيار الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية (فيزا أو ماستر كارد) عبر المواقع الرسمية، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الغاز

2. إدخال رقم الحساب

3. اختيار خدمة الدفع الإلكتروني

4. إدخال بيانات البطاقة البنكية

5. تأكيد السداد واستلام إشعار الدفع من البنك

تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

وفرت شركات الغاز الطبيعي خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الإنترنت لتفادي الأخطاء الناتجة عن التقديرات العشوائية.

ويمكن للمواطن إدخال القراءة شهريا عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني خلال الفترة المخصصة، لتظهر بعدها قيمة الاستهلاك الفعلي والفاتورة المستحقة.

سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد المصري

تتيح الهيئة القومية للبريد المصري إمكانية سداد فواتير الغاز في جميع فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب بريد، ويقدم رقم الحساب لموظف المكتب الذي يقوم بإتمام الدفع وتسليم إيصال السداد.