الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي
استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية

محمد صبيح

أعلنت شركة خالدة للبترول بدء إنتاج الغاز من البئر الجديدة جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في خطوة تعكس تقدمًا ملموسًا في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الذي يهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاكتشافات الجديدة في المناطق الواعدة.

النجاح في تشغيل هذه البئر يعكس تطبيق تقنية حديثة في حقول "خالدة"، تعتمد على التسجيل اللحظي للضغط والحرارة داخل الخزان، وهي تقنية تم تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية وأسهمت في الحصول على بيانات دقيقة من قاع البئر، ما ساعد في تحسين إدارة الإنتاج بشكل مستمر ورفع كفاءة الأداء الحقلي.

ويُعادل الإنتاج الإضافي من هذه البئر ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهريًا، وهو ما يدعم توجه الوزارة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز موارد الدولة من الطاقة المحلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

