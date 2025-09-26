البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية

أعلنت شركة خالدة للبترول بدء إنتاج الغاز من البئر الجديدة جنوب (NUT-1) بالصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في خطوة تعكس تقدمًا ملموسًا في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، الذي يهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاكتشافات الجديدة في المناطق الواعدة.

النجاح في تشغيل هذه البئر يعكس تطبيق تقنية حديثة في حقول "خالدة"، تعتمد على التسجيل اللحظي للضغط والحرارة داخل الخزان، وهي تقنية تم تنفيذها خلال الأسابيع القليلة الماضية وأسهمت في الحصول على بيانات دقيقة من قاع البئر، ما ساعد في تحسين إدارة الإنتاج بشكل مستمر ورفع كفاءة الأداء الحقلي.

ويُعادل الإنتاج الإضافي من هذه البئر ما يصل إلى شحنتين من واردات الغاز الطبيعي المُسال شهريًا، وهو ما يدعم توجه الوزارة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز موارد الدولة من الطاقة المحلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.