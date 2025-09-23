قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
أخبار البلد

رئيس نقابة البترول: الاعتراف بدولة فلسطين انتصار للدبلوماسية المصرية

لحظة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
لحظة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الديب أبوعلي

أكد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن ما يشهده العالم حاليًا من توالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية ولحكمة القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل هموم وطنه وقضايا أمته العربية على عاتقه، وأثبت في أصعب الظروف أنه قائد يستشعر مسؤولياته تجاه استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

وأشار صابر إلى ما نشره الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية تعليقًا على انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي قال فيه: "أرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك كفرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلمًا؛ بل تشبث بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله وساندته جميع شعوب العالم المُحبة للسلام، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن والتعاون بشكل دائم بين جميع شعوب المنطقة".

وأوضح رئيس نقابة البترول، أن هذه الإشارة الواضحة من الرئيس جاءت متزامنة مع موجة من الاعترافات الدولية المهمة بدولة فلسطين من قِبل دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في المشهد السياسي العالمي، وتصحيحًا لمسار ظل طويلًا منحازًا، مؤكّدًا أن هذا التوجه الدولي يتسق مع الرؤية المصرية الساعية إلى وقف نزيف الدم في غزة وإرساء أسس سلام عادل ودائم.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في القضية الفلسطينية، وأنها دائمًا ما تمد يدها لكل جهد صادق يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية، ويعيد الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن عمال قطاع البترول يثمّنون الدور المصري التاريخي الذي أعاد وضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العالم، مجددين دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية، ومتفائلين بقرب اليوم الذي يُرفع فيه العلم الفلسطيني على دولة مستقلة، اعترافًا بحقوق شعبها وتضحياته.

فلسطين الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل الرئيس السيسي القضية الفلسطينية قطاع البترول

