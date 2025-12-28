قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسرعات خيالية.. اكتشاف رياح كونية غامضة تنبعث من توهج الثقوب السوداء

حنان توفيق

أعلن علماء الفلك عن رصد ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في انطلاق رياح كونية فائقة السرعة من محيط ثقب أسود متوهج. هذه الرياح، التي سجلت سرعات هي الأعلى من نوعها في تاريخ الرصد، تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول العلاقة بين الطاقة المنبعثة من قلب الثقوب السوداء وبين تشكل النجوم في المجرات المحيطة، مما يمثل حلقة مفقودة في فهم تطور الكون الفسيح.

تلسكوبات الأشعة السينية رصدت حدثا فريدا، وهو انفجار هائل انطلق من ثقب أسود فائق الضخامة، وعلى أثر هذا الانفجار أطلق الثقب الأسود مواد بسرعة مذهلة تصل إلى 60 ألف كيلومتر في الثانية خلال ساعات قليلة فقط.

ويقع هذا الثقب الأسود في قلب المجرة الحلزونية الجميلة "إن-جي-سي 3783"، والتي التقطها مؤخرا تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

وأظهرت الملاحظات انفجارا قصيرا من الأشعة السينية انبثق من الثقب الأسود، أعقبه فورا ظهور رياح فائقة السرعة تبلغ خُمس سرعة الضوء.

وذكر الباحث الرئيسي ليي قُو من مؤسسة أبحاث الفضاء في هولندا: "لم نشهد من قبل ثقبا أسود يطلق رياحا بهذه السرعة. هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كيف يؤدي اندفاع سريع من الضوء الأشعاعي من الثقب الأسود إلى توليد رياح فائقة السرعة في غضون يوم واحد فقط."

حجم هذا الثقب الأسود يبلغ نحو 30 مليون شمس، ويعمل على ابتلاع المواد المحيطة به، ما يولد منطقة نشطة جدا في مركز المجرة تُعرف باسم النواة المجرية النشطة، وهذه المنطقة تصدر أشعة قوية من مختلف أطياف الضوء وتطلق نفاثات ورياحا ضخمة إلى الفضاء.

وأضاف ماتيو جوايناتزي، عالم مشروع "إكريزم" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية: "الرياح حول هذا الثقب الأسود تشبه ما يحدث في الشمس عند انفلات المجال المغناطيسي، لكن بمقياس هائل يصعب تصوره."

تشبه هذه الرياح الانفجارات الشمسية المعروفة باسم كتل المادة الإكليلية، ما يجعل الثقب الأسود يبدو أقل غموضا من المعتاد. وتلعب هذه الرياح دوا مهما في تطور المجرة المضيفة وتكوين النجوم الجديدة، وفقا لـ "كامييل دييز"، الباحثة في وكالة الفضاء الأوروبية.
 

وقد تحقق هذا الاكتشاف بفضل التعاون بين تلسكوبين، حيث تابع" إكس-إم-إم نيوتن" تطور الانفجار عبر مراقبته الضوئية وحلل مدى الرياح باستخدام كاميرا التصوير الأوروبية، بينما اكتشف " إكريزم" الانفجار والرياح عبر أجهزته المتقدمة لدراسة سرعتها وبنيتها وكيفية انطلاقها إلى الفضاء.

الثقب الأسود رياح كونية مركز المجرة

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

