عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
اقتصاد

وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا

وزير البترول
وزير البترول
محمد صبيح

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس سامح صبري المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي البريطانية لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري وخطط الشركة للتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة، في إطار رغبتها في توسيع محفظة أعمالها داخل مصر .

خلال اللقاء أكد الوزير أن لقائه الأخير مع رئيسة شركة هاربور إنرجي ليندا كووك أظهر بوضوح رغبة قوية لدى الشركة في تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف عن الغاز في مصر، مؤكدا التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتذليل جميع التحديات أمام الشركاء بما يُدعم أهداف زيادة الإنتاج.

بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) و التي يمكن أن تكون محل اهتمام للشركة الفترة المقبلة .

من جانبه، استعرض المهندس سامح صبري خطط هاربور إنرجي الاستثمارية وبرنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة،وماتستهدفه من إنتاج اضافي من مناطق عملها في مصر ، سواء في منطقة دسوق لإنتاج الغاز الطبيعي في الدلتا ، أو حقولها بغرب دلتا النيل البحرية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية ، مؤكدا اعتزام الشركة تنمية استثماراتها في مصر .

المهندس كريم بدوي وزير البترول وزير البترول الشرق الأوسط

