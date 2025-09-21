قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البترول يلتقي رئيس برج العرب ويتفقان على خطة لتثقيف العاملين بالشركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

استقبل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر  اليوم الأحد، بمقرها في القاهرة، الدكتور مصطفى الميهي، رئيس مجلس إدارة شركة برج العرب للبترول، وذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين النقابة العامة وشركات القطاع.

ورحب صابر  برئيس شركة برج العرب للبترول، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون والشراكة بين النقابة والشركات العاملة في القطاع.

وأوضح أن النقابة العامة تضع في صميم أولوياتها خدمة العاملين وحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، من خلال التعاون والتكامل مع إدارات الشركات.

وأشار إلى أن النقابة حريصة على أن تكون دائمًا جسرًا للتواصل الفعّال بين القيادات التنفيذية والعاملين، بما يضمن تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدفع عجلة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن النقابة العامة ترى في شركة برج العرب نموذجًا للشركات الوطنية التي تسهم في تنمية قطاع البترول وتعظيم دوره الاستراتيجي على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الميهي، رئيس شركة برج العرب للبترول، أن النقابة العامة تمثل شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في دعم العاملين بالقطاع وحماية حقوقهم.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل من خلال برامج تدريبية وتطويرية متقدمة، بما يعزز من قدرات العاملين الفنية والإدارية.

وأضاف أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، باعتبار أن العامل هو المحور الأساسي لعملية الإنتاج والتنمية.

كما شدد على أن رؤية الشركة تتكامل مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تركز على تطوير العنصر البشري وتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن شركة برج العرب ستظل شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية.

وفي سياق التعاون المشترك، تم الاتفاق على تنظيم ندوة توعوية للعاملين بمقر شركة برج العرب حول قانون العمل الجديد، وذلك برعاية النقابة العامة للعاملين بالبترول، مع استقدام نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن العمالي والتشريعي، بما يسهم في رفع الوعي القانوني للعاملين وتوضيح حقوقهم وواجباتهم وفقًا للتشريعات المستحدثة.

وقد رافق الدكتور الميهي خلال الزيارة كل من الدكتور خالد البرعي، مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية، والمحاسب أحمد حمدي، مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية.

كما شهد اللقاء حضورًا من النقابة العامة للعاملين بالبترول، تقدمه الدكتور أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة العامة، وهيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي للنقابة، إلى جانب حضور اللجنة النقابية للعاملين بشركة برج العرب ممثلة في الدكتور عمر سليمان رئيس اللجنة، وأحمد صلاح أمينها العام.

واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية استمرار التعاون والتكامل بين النقابة العامة والشركات، بما يخدم مصالح العاملين ويحقق مستهدفات قطاع البترول المصري.

النقابة العامة للعاملين بالبترول شركة برج العرب للبترول قطاع البترول قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم

السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم

القداس الإلهي

الأنبا أنجيلوس يصلي قداس الأحد بكنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بأرض أيوب

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد