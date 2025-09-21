نقيب البترول يلتقي رئيس برج العرب ويتفقان على خطة لتثقيف العاملين بالشركة

استقبل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر اليوم الأحد، بمقرها في القاهرة، الدكتور مصطفى الميهي، رئيس مجلس إدارة شركة برج العرب للبترول، وذلك في إطار تعزيز التعاون المستمر بين النقابة العامة وشركات القطاع.

ورحب صابر برئيس شركة برج العرب للبترول، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون والشراكة بين النقابة والشركات العاملة في القطاع.

وأوضح أن النقابة العامة تضع في صميم أولوياتها خدمة العاملين وحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، من خلال التعاون والتكامل مع إدارات الشركات.

وأشار إلى أن النقابة حريصة على أن تكون دائمًا جسرًا للتواصل الفعّال بين القيادات التنفيذية والعاملين، بما يضمن تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدفع عجلة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن النقابة العامة ترى في شركة برج العرب نموذجًا للشركات الوطنية التي تسهم في تنمية قطاع البترول وتعظيم دوره الاستراتيجي على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الميهي، رئيس شركة برج العرب للبترول، أن النقابة العامة تمثل شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في دعم العاملين بالقطاع وحماية حقوقهم.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل من خلال برامج تدريبية وتطويرية متقدمة، بما يعزز من قدرات العاملين الفنية والإدارية.

وأضاف أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، باعتبار أن العامل هو المحور الأساسي لعملية الإنتاج والتنمية.

كما شدد على أن رؤية الشركة تتكامل مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تركز على تطوير العنصر البشري وتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن شركة برج العرب ستظل شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية.

وفي سياق التعاون المشترك، تم الاتفاق على تنظيم ندوة توعوية للعاملين بمقر شركة برج العرب حول قانون العمل الجديد، وذلك برعاية النقابة العامة للعاملين بالبترول، مع استقدام نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن العمالي والتشريعي، بما يسهم في رفع الوعي القانوني للعاملين وتوضيح حقوقهم وواجباتهم وفقًا للتشريعات المستحدثة.

وقد رافق الدكتور الميهي خلال الزيارة كل من الدكتور خالد البرعي، مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية، والمحاسب أحمد حمدي، مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية.

كما شهد اللقاء حضورًا من النقابة العامة للعاملين بالبترول، تقدمه الدكتور أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة العامة، وهيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي للنقابة، إلى جانب حضور اللجنة النقابية للعاملين بشركة برج العرب ممثلة في الدكتور عمر سليمان رئيس اللجنة، وأحمد صلاح أمينها العام.

واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية استمرار التعاون والتكامل بين النقابة العامة والشركات، بما يخدم مصالح العاملين ويحقق مستهدفات قطاع البترول المصري.