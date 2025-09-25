قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البترول يزور السويس للزيت.. ويؤكد: الشركة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

صورة جماعية لوفد العاملين بالبترول وعمال السويس للزيت
صورة جماعية لوفد العاملين بالبترول وعمال السويس للزيت
الديب أبوعلي

أجرى المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، زيارة ميدانية إلى شركة السويس للزيت «سوكو» بحقول رأس بدران، حيث كان في استقباله المهندس محمد سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس محمد عبد الوهاب مساعد رئيس الشركة للعمليات، وعدد من قيادات الشركة وأعضاء لجنتها النقابية.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية شملت المبنى الإداري المركزي وعددًا من مواقع الإنتاج والتشغيل، من بينها غرفة التحكم المركزي ومحطة معالجة المياه الجديدة ومرافق الخدمات والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الصالات الرياضية المخصصة للعاملين، العيادة الطبية.

وقد أعقب الجولة اجتماع موسع بالقاعة الرئيسية، تم خلاله عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، تلاه حوار مفتوح مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

وأكد صابر، أن شركة «سوكو» تمثل نموذجًا متفردًا داخل قطاع البترول، لدورها المحوري في الاستكشاف والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بما تشهده من تطوير مستمر وبجهود العاملين الذين يسهمون في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن النقابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف العمل وتلبية متطلبات العاملين، استكمالًا للإنجازات التي تحققت بدعم معالي محمد جبران وزير العمل، والجهود التي يواصلها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

من جانبه، أعرب المهندس محمد سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن تقديره لهذه الزيارة، التي اعتبرها فرصة لتعزيز التعاون بين النقابة وإدارة الشركة والعاملين، بما يسهم في تهيئة مناخ عمل محفز وآمن يرفع من كفاءة الأداء والإنتاج، مؤكدًا الدور الكبير للنقابة في دعم استقرار القطاع وحماية مصالح العاملين.

وخلال اللقاء، أشاد قيادات النقابة العامة، من بينهم المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، والدكتور أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة، وطارق مختار هلال رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بما لمسوه من انضباط وتنظيم داخل الشركة، مؤكدين استمرار النقابة في دعم العاملين، والعمل على توسيع المزايا النقابية وتوثيق مطالب العمال والسعي لتنفيذها.

وقد ضم وفد النقابة العامة: المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، الدكتور أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة عن محافظة السويس، محمد يسري نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي، محمد صلاح رئيس أمانة الشباب وعضو المجلس التنفيذي، علاء زكي أمين الإسكان والعضوية وعضو المجلس التنفيذي.

ومن جانب الشركة: اللواء محمد عبد السلام مساعد رئيس الشركة للأمن، رشا السعدني مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، المهندس جمال حسين مدير عام حقول رأس بدران، المحاسب كريم عادل مدير عام مراقبة العمليات، محمد جرمون مدير عام الخدمات المعاونة، روهام عاطف مدير عام مساعد الأمانة العامة للمجلس، محمد أبو الحسن مدير عام مساعد حسابات الزيت، دكتور محمود رجب مدير الإدارة الطبية، طارق مختار هلال رئيس اللجنة النقابية، عبد العال سمير نائب رئيس اللجنة النقابية، محمد علي السعيد الأمين العام المساعد للجنة النقابية، وائل عبدة أمين الصندوق، محمد الشرقاوي أمين الصندوق المساعد، الشافعي السيد عضو لجنة سوكو، الأستاذ شريف مصطفى ممثل نقابة أبيسكو، إلى جانب عدد من العاملين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النقابة العامة للعاملين بالبترول على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع إدارات الشركات ومتابعة أوضاع العاملين ميدانيًا، بما يسهم في تذليل العقبات، ودعم بيئة العمل المستقرة، وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط التطوير بقطاع البترول.

شركة السويس للزيت سوكو النقابة العامة للعاملين بالبترول معالجة المياه الجديدة قطاع البترول وزير البترول والثروة المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

ترشيحاتنا

النووي

مصر تطمح للاستفادة من الطابعات ثلاثية الأبعاد بشراكة تكنولوجية مع روسيا

مصر وروسيا

مصر تطمح إلى الاستفادة من الطابعات ثلاثية الأبعاد بشراكة تكنولوجية مع روسيا

الحوثيين

إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مواقع للحوثيين في اليمن

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد