نقيب البترول يزور السويس للزيت.. ويؤكد: الشركة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

أجرى المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، زيارة ميدانية إلى شركة السويس للزيت «سوكو» بحقول رأس بدران، حيث كان في استقباله المهندس محمد سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس محمد عبد الوهاب مساعد رئيس الشركة للعمليات، وعدد من قيادات الشركة وأعضاء لجنتها النقابية.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية شملت المبنى الإداري المركزي وعددًا من مواقع الإنتاج والتشغيل، من بينها غرفة التحكم المركزي ومحطة معالجة المياه الجديدة ومرافق الخدمات والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الصالات الرياضية المخصصة للعاملين، العيادة الطبية.

وقد أعقب الجولة اجتماع موسع بالقاعة الرئيسية، تم خلاله عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، تلاه حوار مفتوح مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

وأكد صابر، أن شركة «سوكو» تمثل نموذجًا متفردًا داخل قطاع البترول، لدورها المحوري في الاستكشاف والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بما تشهده من تطوير مستمر وبجهود العاملين الذين يسهمون في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن النقابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف العمل وتلبية متطلبات العاملين، استكمالًا للإنجازات التي تحققت بدعم معالي محمد جبران وزير العمل، والجهود التي يواصلها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

من جانبه، أعرب المهندس محمد سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن تقديره لهذه الزيارة، التي اعتبرها فرصة لتعزيز التعاون بين النقابة وإدارة الشركة والعاملين، بما يسهم في تهيئة مناخ عمل محفز وآمن يرفع من كفاءة الأداء والإنتاج، مؤكدًا الدور الكبير للنقابة في دعم استقرار القطاع وحماية مصالح العاملين.

وخلال اللقاء، أشاد قيادات النقابة العامة، من بينهم المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، والدكتور أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة، وطارق مختار هلال رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بما لمسوه من انضباط وتنظيم داخل الشركة، مؤكدين استمرار النقابة في دعم العاملين، والعمل على توسيع المزايا النقابية وتوثيق مطالب العمال والسعي لتنفيذها.

وقد ضم وفد النقابة العامة: المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة، الدكتور أشرف المحروقي النائب الأول لرئيس النقابة، سعيد زكريا نائب رئيس النقابة عن محافظة السويس، محمد يسري نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي، محمد صلاح رئيس أمانة الشباب وعضو المجلس التنفيذي، علاء زكي أمين الإسكان والعضوية وعضو المجلس التنفيذي.

ومن جانب الشركة: اللواء محمد عبد السلام مساعد رئيس الشركة للأمن، رشا السعدني مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، المهندس جمال حسين مدير عام حقول رأس بدران، المحاسب كريم عادل مدير عام مراقبة العمليات، محمد جرمون مدير عام الخدمات المعاونة، روهام عاطف مدير عام مساعد الأمانة العامة للمجلس، محمد أبو الحسن مدير عام مساعد حسابات الزيت، دكتور محمود رجب مدير الإدارة الطبية، طارق مختار هلال رئيس اللجنة النقابية، عبد العال سمير نائب رئيس اللجنة النقابية، محمد علي السعيد الأمين العام المساعد للجنة النقابية، وائل عبدة أمين الصندوق، محمد الشرقاوي أمين الصندوق المساعد، الشافعي السيد عضو لجنة سوكو، الأستاذ شريف مصطفى ممثل نقابة أبيسكو، إلى جانب عدد من العاملين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النقابة العامة للعاملين بالبترول على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع إدارات الشركات ومتابعة أوضاع العاملين ميدانيًا، بما يسهم في تذليل العقبات، ودعم بيئة العمل المستقرة، وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط التطوير بقطاع البترول.