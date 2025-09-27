قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
بسبب هجوم سوريين على مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة المصرية
فرنسا تداهم منظمة غير حكومية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بسوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة شركة غاز للنصب على المواطنين عبر الإنترنت

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من شقيقين، أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

كشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين قاما بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وهمي منسوب لإحدى شركات الغاز على شبكة الإنترنت.

استهدف الموقع المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الغاز، وقام المتهمان بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تقديم الخدمة.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما: عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مكافحة جرائم الأموال العامة تشكيل عصابي

