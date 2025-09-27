ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة شركة غاز للنصب على المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من شقيقين، أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

كشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين قاما بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وهمي منسوب لإحدى شركات الغاز على شبكة الإنترنت.

استهدف الموقع المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الغاز، وقام المتهمان بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تقديم الخدمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما: عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.