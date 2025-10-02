قرار جديد بشأن بطل فيديو تهديد جيرانه بأسطوانة غاز في المنيب



قررت النيابة العامة بالجيزة حجز بطل فيديو تهديد جيرانه بإسطوانة غاز من شرفة منزله بمنطقة المنيب 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وأن الخلافات الأسرية حول الميراث كانت وراء ارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان وتحفظت على مقطع الفيديو لفحصه، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، مع استمرار التحقيقات لبيان ملابساتها الكاملة.