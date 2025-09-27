قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في انفجـ.ـار أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة

نقل المصابين
نقل المصابين
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة عزبة الأبيض بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، انفجار أسطوانة غاز  داخل منزل، أسفر عنه إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية عزبة الأبيض بمدينة الخانكة ووجود مصابين بحروق متفرقة.


وانتقلت علي الفور قوة أمنية إلى مكان الحريق وتبين من المعاينة والتحريات انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بعزبة الأبيض بقرية أبوزعبل بالخانكة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وقال الدكتور محمد أبوليلة، رئيس مدينة الخانكة، أن الحريق شب بسبب انفجار أسطوانة غاز أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق وحدوث حالات تصدع بجدران المنزل، مؤكدا أنه تقرر عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة الفنية والهندسية للمنزل حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

القليوبية الخانكة حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"المؤتمر": الرئيس السيسي يضع وعي الشباب في صدارة أولويات الدولة

الحبس

الغرامة أو السجن.. عقوبات مشددة لمكافحة الغش في السوق المصرية

حزب العدل

العدل: نخوض انتخابات النواب بثقة.. وبرنامجنا التشريعي يرتكز على الإصلاح وخدمة المواطن

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد