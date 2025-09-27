القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في انفجـ.ـار أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة

شهدت منطقة عزبة الأبيض بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، أسفر عنه إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية عزبة الأبيض بمدينة الخانكة ووجود مصابين بحروق متفرقة.



وانتقلت علي الفور قوة أمنية إلى مكان الحريق وتبين من المعاينة والتحريات انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بعزبة الأبيض بقرية أبوزعبل بالخانكة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وقال الدكتور محمد أبوليلة، رئيس مدينة الخانكة، أن الحريق شب بسبب انفجار أسطوانة غاز أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق وحدوث حالات تصدع بجدران المنزل، مؤكدا أنه تقرر عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة الفنية والهندسية للمنزل حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.