أخبار محافظة القليوبية | وزير التربية والتعليم يتفقد الدراسة بمدارس القليوبية وانفجار خط غاز ببحر مويس ببنها والإعدام شنقا للمتهم بقتل صاحب محل دواجن

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، جولة مفاجئة لعدد من مدارس القليوبية، لمتابعة انتظام الدراسة بأول أيام العام الدراسى الجديد ، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تفقد مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة ببنها.



وبدأ وزير التربية والتعليم، جولته بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأجرى حديثا مع الطالبات بالفصول للتعرف علي متطلباتهم، كما استعرض خلال حديثه مع الطالبات بدء تطبيق مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن هذه المادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث أن الذكاء الاصطناعي أحد أفرع مادة البرمجة، كما استعرض نظام البكالوريا الجديد الذي تنفذه الوزارة.

فى أول يوم دراسى.. فصل طالب أسبوعا بشبرا الخيمة لهذا السبب

شهدت مدرسة نجيب محفوظ الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، أول قرار فصل لطالب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وحررت إدارة المدرسة محضر إثبات حالة، تضمن أنه عقب انتهاء طابور الصباح، تحدث أحد طلاب الصف الأول الثانوي مع مدير المدرسة بأسلوب غير لائق، ولوح له بيديه أمام المعلمين والطلاب.

وعلى الفور قررت إدارة المدرسة تطبيق أحكام اللائحة الطلابية، بفصل الطالب لمدة أسبوع، مع استدعاء ولي أمره، للتأكيد على الالتزام والانضباط داخل المدرسة.

وأكدت إدارة المدرسة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية، وترسيخ قيم الاحترام والانضباط بين الطلاب.

الإعدام شنقا لمتهم بإنهاء حياة صاحب محل دواجن في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا بحق شخص لاتهامه بإنهاء حياة آخر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 544لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم صاحب محل دواجن - ومقيم كفر الجزار مركز بنها محافظة القليوبية، بدائرة مركز بنها، لأنه في يوم 25 / 2 / 2025، أنهى المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار.

فيما قام المتهم بالتوجه إلى محل عمل المجني عليه الذي ابان منه تواجده به مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري أنف البيان أستقر برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلاف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بسبب أعمال التطهير.. انفجار خط غاز ببحر مويس ببنها دون وجود إصابات

شهدت منطقة بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، انفجار خط غاز رئيسي نتيجة كسر وقع أثناء قيام كراكة بأعمال تطهير في المجرى المائي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ ومسؤولو شركة الغاز إلى موقع الحادث، حيث تم غلق المحابس الرئيسية والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية الأهالي، بالتزامن مع بدء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز بشكل طبيعي.

وأكدت الجهات المعنية أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي، وتواجد قوات الحماية المدنية وشركة الغاز مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح ستنتهي في أسرع وقت ممكن، مع استمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة.