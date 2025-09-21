قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو
أخبار البلد

في أول يوم دراسة|وزير التعليم لطلاب مدرسة بالقليوبية: ركزوا في مادة البرمجة

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

 أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حوارا مع طالبات  مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية حول إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية

حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس  مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي سيتم عبر منصة "كويرو" اليابانية المتخصصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج وإكساب الطلاب مهارات عصرية تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وسوق العمل العالمي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب سيخضعون للامتحانات من خلال المنصة، ويحصلون في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، موجهاً الطالبات بالتركيز على هذه المادة التي وصفها بأنها "لغة المستقبل".

وكان قد استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، برفقة المهندس أيمن محمد عطية محافظ القليوبية، العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بمتابعة سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بمحافظة القليوبية، والاطمئنان على انتظام الدراسة من اليوم الأول.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



وبدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي تضم نحو ١٢٠٠ طالبة، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على لقاء الطالبات وأولياء الأمور قبل دخول المدرسة، حيث هنأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وتحدث معهم حول اختيارهم لنظام الثانوية العامة أو نظام شهادة البكالوريا، موضحًا مزايا نظام البكالوريا وما يتيحه من فرص متعددة ومسارات متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم لمستقبل أفضل.

كما شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه المحافظ طابور الصباح، وتحية العلم بالمدرسة، والتدريبات الرياضية التي قدمتها الطالبات.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم البرمجة مادة البرمجة

