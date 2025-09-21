قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انطلاق العام الدراسى الجديد | وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية.. عبد اللطيف يتحدث مع الأهالي عن مزايا البكالوريا .. وينصح الطلاب بالتركيز في مادة البرمجة

ياسمين بدوي

وزير التعليم :

  •  التدريس "أم المهن" لأن المعلم هو المسئول الأول عن وضع الطلاب على مسارات المهن المختلفة في المستقبل
  •  ضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة لاستيعاب التلاميذ للمفاهيم الأساسية وتحقيق أفضل مستويات التحصيل العلمي
  •  "البرمجة" لغة المستقبل وإدخال المادة لإكساب الطلاب مهارات عصرية تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وسوق العمل العالمى
  •  تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى بوصفها الأساس في تكوين شخصيتهم التعليمية


 

استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، برفقة المهندس أيمن محمد عطية محافظ القليوبية، العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بمتابعة سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بمحافظة القليوبية، والاطمئنان على انتظام الدراسة من اليوم الأول.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير التعليم يتحدث مع الأهالي والطلاب عن مزايا البكالوريا



وبدأ الوزير و المحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي تضم نحو ١٢٠٠ طالبة، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، حرص الوزير على لقاء الطالبات وأولياء الأمور قبل دخول المدرسة، حيث هنأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وتحدث معهم حول اختيارهم لنظام الثانوية العامة أو نظام شهادة البكالوريا، موضحًا مزايا نظام البكالوريا وما يتيحه من فرص متعددة ومسارات متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم لمستقبل أفضل.

وزير التعليم يوجه الطلاب بالتركيز في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

كما شهد الوزير يرافقه المحافظ طابور الصباح، وتحية العلم بالمدرسة، والتدريبات الرياضية التي قدمتها الطالبات.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ فصول الصف الأول الثانوي، حيث أجرى حوارا مع الطالبات حول إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، موضحا أن تدريس هذه المادة سيتم عبر منصة "كويرو" اليابانية المتخصصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج وإكساب الطلاب مهارات عصرية تتماشى مع متطلبات الثورة الرقمية وسوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن الطلاب سيخضعون للامتحانات من خلال المنصة، ويحصلون في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، موجهاً الطالبات بالتركيز على هذه المادة التي وصفها بأنها "لغة المستقبل".

مهنة التدريس "أم المهن" 

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مهنة التدريس تعد "أم المهن" لأن المعلم هو المسئول الأول عن وضع الطلاب على مسارات المهن المختلفة في المستقبل.

كما التقى الوزير بمعلمي المدرسة، وهنأهم ببداية العام الدراسي، مؤكداً أن جميع قرارات الوزارة تنطلق من أرض الميدان، وبمشاركة المعلمين الذين يعدون الشريك الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

كما توجه الوزير يرافقه المحافظ إلى مدرسة بن خلدون الابتدائية المشتركة، والتي تضم نحو ١٠٩٠ طالبًا وطالبة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال وعددًا من فصول الصف الأول الابتدائي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وتسليم الكتب للطلاب في اليوم الأول للدراسة.

شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة

ووجه الوزير المعلمين بضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة، بما يضمن استيعاب التلاميذ للمفاهيم الأساسية وتحقيق أفضل مستويات التحصيل العلمي.

وزير التعليم : تهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى

وعقب ذلك، زار الوزير مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية، حيث تابع قاعات رياض الأطفال وفصول الصف الأول الابتدائي، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى.

وخلال الجولة، وجه الوزير بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى بوصفها الأساس في تكوين شخصيتهم التعليمية، وتفعيل الأنشطة الصفية واللا صفية التي تنمي روح الإبداع والانتماء لدى الطلاب.

كما وجه بالمتابعة الدقيقة من مديري المدارس والموجهين للتأكد من انتظام الدراسة وتطبيق المناهج الحديثة على الوجه الأمثل.

كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود المعلمين والإدارات المدرسية في التجهيز والاستعداد الجيد لانطلاقة العام الدراسي.

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن محمد محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب والمعلمين انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم باعتباره قاطرة التنمية وبوابة بناء الإنسان.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة، من خلال استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وتوفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية اللازمة، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

