محافظات

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بأول أيام العام الدراسي الجديد

جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد انتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2025 - 2026، حيث بدأ جولته بتفقد مدرسة ورورة الابتدائية المشتركة، ومدرسة عباس ابن عبد المطلب الإعدادية المشتركة بقرية ورورة، ثم مدرسة الشهيد مدحت طلعت حرب الرسمية لغات، ومدرسة ناصر الإعدادية، رافقه خلالها مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وأحمد زكى مدير الإدارة التعليمية ببنها، والمحاسب وليد الشهاوى رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وحرص المحافظ على مشاركة الطلاب فى أداء تحية العلم بمدرسة ورورة الإعدادية المشتركة، وألقى كلمة أكد خلالها أن غياب فناء لمدرسة كان يمثل مشكلة كبيرة على مدار ما يزيد عن 35 سنة، وأن المحافظة حرصت على سرعة إنشاء فناء المدرسة من خلال استغلال الشارع المجاور لها بالتنسيق مع الأهالي، مع فتح الشارع بالجهة الخلفية للمدرسة أمام المواطنين بالقرية.

كما تفقد المحافظ، مدرسة الشهيد مدحت طلعت حرب الرسمية، حيث تفقد فصول المراحل الأولى الابتدائية والإعدادية، وفصول رياض الأطفال، وكذلك تفقد الفصول الدراسية بمدرسة ناصر الإعدادية، وتابع انتظام الدراسة بالمدارس.

وفى هذا السياق أعلن مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلبة والطالبات فى العام الدراسى الجديد 2025 - 2026، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضح "مصطفى عبده"، أنه يبلغ إجمالى عدد الطلاب فى جميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة 1373871 طالبا وطالبة، بواقع 45946 طفلا لمرحلة رياض الأطفال، و659680 تلميذا وتلميذة للمرحلة الابتدائية، و398805 طلاب للمرحلة الإعدادية، و158937 طالبا وطالبة للمرحلة الثانوية، و98 طالبا وطالبة للتربية الفكرية، و110405 طالب وطالبة للتعليم الفني.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للعام الدراسى الجديد 2025 - 2026م.

القليوبية العام الدراسى الجديد محافظ القليوبية

