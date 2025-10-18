نجاح باهر لخطة الخداع الاستراتيجي ودور عظيم لأشرف مروان| محمود طلحة يكشف التفاصيل

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن كل ما يتم تناوله عن أشرف مروان مستند إلى مصادر ووثائق إسرائيلية موثقة.

وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كتاب «على ضفاف القناة» للكاتب الإسرائيلي الجنرال إبراهيم أدان، المشرف على بناء خط بارليف وقائد فريق المدرعات، تحدث عن مكالمته مع أشرف مروان، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تستنتج وجود حرب وشيكة مع مصر، إلا أن رد فعل تل أبيب كان بطيئًا، وكذلك عملية التعبئة في الجانب الإسرائيلي.

وعن لجنة إجرانات كانت المسؤولة عن التحقيق حول أشرف مروان، أشار إلى أنه تم ترجمة الوثائق الإسرائيلية المتعلقة بانتصار أكتوبر تحت إشراف الدكتور إبراهيم البحراوي وكان يبحث عن نشر هذه الترجمات حتى تواصل مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الذي قام بنشر وطباعة جميع هذه المراجع وإتاحتها للمواطنين.

وأردف اللواء محمود طلحة أن إيلي زاعيرا «جنرال في الجيش الإسرائيلي»، أكد في الرابعة فجرًا يوم السادس من أكتوبر وجود هجوم مصري سوري قبل غروب الشمس، موضحًا أن يوم الغفران شهد اجتماع رئيس الأركان ونائبه في إسرائيل لاستدعاء قوات الاحتياط، كما أن زاعيرا أخذ المعلومة بجدية بشأن الهجوم السوري المصري يوم السادس من أكتوبر عام 1973.

ولفت إلى أن رئيس جهاز الموساد التقى بأشرف مروان، مؤكدًا أن هذه المقابلة تمت بالفعل.