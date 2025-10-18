طلحة: تم الاتفاق مع النائب أبو العينين لنشر تفاصيل لجنة تحقيقات حرب أكتوبر مع قادة إسرائيليين

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أنه كان هناك لجنة للتحقيقات في حرب أكتوبر 1973 مع القادة العسكريين الإسرائيليين.



وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الاتفاق مع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كي يتولى نشر تفاصيل لجنة تحقيقات حرب أكتوبر مع قادة إسرائيليين وهذا ما أكده ليه الدكتور إبراهيم البحراوي ".



وتابع محمود طلحة :" تم ترجمة تفاصيل لجنة التحقيقات الخاصة بحرب أكتوبر مع قادة إسرائيليين وتم نشرها في الأسواق".

وأكمل محمود طلحة: "في التحقيقات مع رئيس المخابرات الإسرائيلية تم التأكيد على الإنذار الكاذب في حرب أكتوبر وأن الحرب لم تكن متوقعة".

ولفت محمود طلحة: "خط بارليف يمتد لمسافة 35 كيلو متر وعلى أعماق مختلفة في أرض سيناء".

